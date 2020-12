US-Börsen (Schluss) 2 - Dow Jones gewinnt 0,38 Prozent

Am Donnerstag verkürzter Handelstag wegen Weihnachten - Finanztitel zur Wochenmitte stark nachgefragt

Vor dem aufgrund von Weihnachten verkürzten morgigen Handelstag sind die US-Börsen zur Wochenmitte uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Gesucht waren am Mittwoch vermehrt Titel der sogenannten "Old Economy", nachdem am Vortag Aktien aus der Technologiebranche gefragt waren. Damit dürften Investoren auf eine Erholung der am stärksten durch die Coronakrise belasteten Wertpapiere gesetzt haben, kommentierten Marktbeobachter.

Der Dow Jones stieg um 0,38 Prozent auf 30.129,83 Einheiten. Für den breiter gefassten S&P-500 ging es um geringere 0,07 Prozent auf 3.690,01 Zähler hinauf. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor dagegen 0,29 Prozent auf 12.771,11 Punkte.

Dass der aus dem Amt scheidende US-Präsident Donald Trump Stellung gegen das vom US-Kongress geschnürte Konjunkturpaket bezogen hatte, beunruhigte Investoren am heutigen Handelstag kaum, hieß es weiter. Entweder würde das Programm trotz der Drohungen Trumps von ihm unterschrieben oder ein noch größeres würde geschnürt.

Mit Blick auf die Branchentafel waren insbesondere Finanztitel gut gesucht. Die Aktien von JPMorgan (plus 2,79 Prozent) und Goldman Sachs (plus 2,54 Prozent) legten im Dow Jones deutlich zu. American Express stiegen um 2,10 Prozent.

Im Fokus stand am Mittwoch zudem die Medizinbranche. So stiegen die Aktien des Pfizer-Konzerns um 1,91 Prozent. Es würden zusätzlich 100 Mio. Dosen seines gemeinsam mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoffes an die US-Regierung ausgeliefert, war zuvor bekannt gegeben geworden. Die Wertpapiere von Biontech gaben trotz dieser Nachrichten um 0,50 Prozent nach.

Die Aktien von Merck & Co legten um 0,43 Prozent zu. Der Konzern werde von der US-Regierung rund 365 Mio. US-Dollar für die mögliche Lieferung von 60.000 bis 100.000 eines Covid-19-Medikaments erhalten, wurde mitgeteilt. Das Mittel ist allerdings noch nicht zugelassen.

Supernus Pharmaceuticals sprangen zur Wochenmitte um mehr als 14 Prozent hinauf, nachdem der Konzern einen wichtigen Erfolg bei einer fortgeschrittenen klinischen Studie eines Medikamentenkandidaten gegen ADHS verzeichnet hatte.

Dagegen ging es für die Wertpapiere des Elektro-Lkw-Herstellers Nikola um mehr als zehn Prozent hinab. Der Grund ist eine Auftragsstornierung seitens des US-Entsorgungsunternehmens Republic Services über 2.500 Müll-Lastwagen.