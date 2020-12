US-Börsen (Schluss) 2 - Dow Jones gewinnt 0,4 Prozent

Corona-Situation im Fokus der Anleger - Positive Nachrichten von Impfstoffaspiranten hellen Stimmung auf - Tesla plant weitere Kapitalerhöhung

Die US-Börsen haben den Handel am Dienstag mit Zugewinnen beendet. Nach anfänglichen Verlusten drehte die Wall Street im Verlauf zunehmend ins positive Terrain. Dabei sorgten auch positive Meldungen rund um eine mögliche Zulassung eines Corona-Impfstoffs in den USA für eine deutliche Stimmungsaufhellung unter den Anlegern.

Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,35 Prozent auf 30.173,88 Punkte aus dem Handel. Während der Handelssession hatte er zeitweise gar ein neues Rekordhoch erklommen, schloss letztendlich aber knapp darunter. Der marktbreite S&P-500 schloss mit Zuwächsen von 0,28 Prozent auf 3.702,25 Einheiten. Für den Nasdaq Composite ging es um 0,50 Prozent auf 12.582,77 Punkte nach oben.

Die Anleger richten ihren Fokus weiterhin auf die angespannte Corona-Situation in den USA und in Europa. Die steigenden Neuinfektionszahlen schüren vor allem die Angst vor weiteren Lockdown-Maßnahmen. Demgegenüber stehen in den Vereinigten Staaten jedoch die Hoffnungen auf ein baldiges weiteres Konjunkturpaket. Bisher hatten sich Republikaner und Demokraten allerdings noch nicht auf ein solches einigen können.

Aktuelle Konjunkturdaten fanden hingegen nur wenig Beachtung an der Wall Street. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, ist die Produktivität der US-Wirtschaft im dritten Quartal schwächer gestiegen als zunächst erwartet. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit erhöhte sich auf das Jahr hochgerechnet um 4,6 Prozent. Von Analystenseite war jedoch eine Bestätigung der Erstschätzung von 4,9 Prozent erwartet worden.

Für mehr Risikofreude an den Finanzmärkten sorgten positive Nachrichten zu einem Impfstoffaspiranten. Wenige Tage vor der erwarteten Entscheidung über eine Notfallzulassung in den USA stellte die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Corona-Impfstoff des deutschen Pharmaunternehmens Biontech (plus 1,9 Prozent) und seines US-Partners Pfizer (plus 3,2 Prozent) ein erstes gutes Zeugnis aus. Schon rund zehn Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffes liege ein starker Schutz gegen die Krankheit Covid-19 vor, geht aus Dokumenten hervor, die die FDA am Dienstag veröffentlichte. Größere Sicherheitsbedenken gebe es keine.

Im Dow Jones zeigten sich am Dienstag Pharmawerte gut gesucht. So stiegen etwa die Papiere von Johnson&Johnson um klare 1,8 Prozent. Daneben schlossen auch die Papiere des Chemiekonzerns Dow Chemical um 2,5 Prozent höher.

Der Elektroautoherstellers Tesla plant unterdessen sich mit einer weiteren Kapitalerhöhung rund 5 Milliarden Dollar an frischem Kapital zu sichern. Tesla benötigt weiterhin viel Geld für seinen rasanten Wachstumskurs. Im laufenden Jahr wäre dies bereits die dritte Kapitalerhöhung des Unternehmens des bekannten Gründers Elon Musk. Für die Tesla-Aktien ging es am Dienstag um 1,3 Prozent nach oben.

Die Anteilsscheine des Fahrtdienst-Vermittlers Uber verloren 1,5 Prozent. Zuvor hatte der Konzern angekündigt, die kostspielige Entwicklung eigener Technologie für selbstfahrende Autos aufzugeben. Im Gegenzug will man aber die entsprechende Abteilung des Roboterwagen-Start-Ups Aurora übernehmen. Zudem will Uber 400 Millionen Dollar in Aurora investieren, das als strategischer Partner Zugang zur Uber-Plattform bekommen soll.