US-Börsen (Schluss) 2 - Dow Jones gewinnt 1,95 Prozent

Nasdaq Composite legt drei Prozent zu - S&P-500 mit stärkster Tagesperformance seit Juni

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag deutlich höher geschlossen. Die zunehmende Entspannung am Anleihenmarkt und die Fortschritte bei einem weiteren US-Konjunkturprogramm trieben die Aktienkurse an der Wall Street nach oben. Der Dow Jones kletterte 603,14 Einheiten oder 1,95 Prozent auf 31.535,51 Zähler hoch.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gewann satte 2,38 Prozent auf 3.901,82 Zähler und absolvierte damit laut US-Finanzinformationsdienst CNBC den besten Handelstag seit dem 5. Juni 2020. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index zog 3,01 Prozent auf 13.588,83 Zähler hoch. In der Vorwoche hatte er laut CNBC noch um fast fünf Prozent an Wert eingebüßt

Nachdem die US-Renditen zuletzt deutlich zugelegt hatten und damit an den Börsen die Angst vor steigenden Kapitalmarktzinsen schürten, gab es zum Wochenauftakt eine spürbare Entspannung am Anleihenmarkt. Die Renditen gingen wiederum etwas zurück. Für die Börsen ist das auch deshalb positiv, da steigende Renditen Anleihen gegenüber Aktien attraktiver machen.

Am Wochenende hatte das Repräsentantenhaus dem von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagenen billionenschweren Konjunkturprogramm zugestimmt. Jetzt muss nur noch der Senat dem Paket zustimmen. Dort herrschen zwar ausgeglichene Verhältnisse zwischen den Demokraten und den Republikanern. Bei einem Patt kann jedoch die Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrer Stimme den Unterschied ausmachen.

Zudem stützten starke Stimmungs- und Wirtschaftsdaten, denn im Februar hellte sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend stark auf. Der Einkaufsmanagerindex ISM erreichte den höchsten Stand seit drei Jahren. Darüber hinaus stiegen die Bauinvestitionen im Jänner deutlich kräftiger als erwartet.

Unter den sehr starken Technologiewerten zogen Apple-Titel um 5,4 Prozent hoch. Die Papiere des Elektroautoherstellers Tesla beschleunigten um 6,4 Prozent.

Bei den Werten aus der Luftfahrtbranchen gewannen Boeing 5,8 Prozent an Höhe. Zu den gefragten Werten am US-Aktienmarkt zählten auch Ölaktien, die vor allem vom gestiegenen Ölpreis profitierten. Für die Aktien von Chevron ging es im Dow um 2,1 Prozent hoch. ExxonMobil gewannen 3,7 Prozent.

Die Aktien des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson verteuerten sich um 0,5 Prozent. Am Wochenende hatte der Konzern eine Notfallzulassung in den USA für seinen Corona-Impfstoff erhalten.