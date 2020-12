US-Börsen (Schluss) 2 - Dow Jones gewinnt am Dienstag 0,6 Prozent

Nasdaq Composite legt deutliche 1,3 Prozent zu - Robuste Konjunkturdaten aus China und Impfstoff-News stützen - Zoom-Aktien brechen trotz starkem Gewinnwachstum ein

Die Wall Street hat am Dienstag mit klaren Zugewinnen geschlossen. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,63 Prozent auf 29.823,92 Punkte nach oben. Der S&P-500 gewann 1,13 Prozent auf 3.662,45 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite ging mit einem deutlichen Plus von 1,28 Prozent auf 12.355,11 Zähler aus dem Handel.

Stützen konnten einerseits positive Konjunkturdaten aus China. Dort signalisierten Stimmungsdaten aus der Industrie im November eine kräftige Erholung.

Bei der US-Industrie hat sich unterdessen das starke Wachstumstempo etwas eingebremst. Der Einkaufsmanager-Index fiel im November auf 57,5 Punkte von 59,3 Zählern im Oktober. Die Experten hatten zuvor im Schnitt mit einem Rückgang auf 58,0 Punkte gerechnet. Das Barometer liegt jedoch weiterhin klar über 50 Zählern und signalisiert damit kräftiges Wachstum.

Auch bei der Entwicklung eines Covid-Impfstoff gab es erneut positive Meldungen. Der US-Pharmakonzern Moderna hat wie angekündigt als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Die Aktien von Moderna legten am Dienstag eine regelrechte Achterbahnfahrt hin - nach anfänglichen Zugewinnen von über 15 Prozent verloren die Papiere im Verlauf zunehmend an Boden und schlossen letztendlich mit einem satten Minus von 7,7 Prozent.

Kurz darauf gaben auch der deutsche Konzern Biontech und dessen US-Partner Pfizer bekannt, eine Zulassung für ihren Impfstoff bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) eingebracht zu haben. Laut Unternehmensangaben könnte der Impfstoff je nach Entscheidung der Ema noch im Dezember eingesetzt werden. Die Titel des US-Pharmariesen Pfizer gingen am Dienstag mit einem klaren Plus von 2,9 Prozent aus dem Handel. Die Aktien von Biontech, die in den vergangenen Monaten bereits deutlich gestiegen waren, legten am Dienstag den Rückwärtsgang ein und schlossen mit einem Minus von 8,2 Prozent.

Etwas aufwärts ging es für die Titel von ExxonMobil (plus 1,0 Prozent). Der Ölkonzern hat enorme Abschreibungen und ein großes Sparprogramm in Reaktion auf anhaltende Belastungen durch die Coronakrise angekündigt. Bis Ende 2021 soll die weltweite Mitarbeiterzahl um 15 Prozent reduziert werden.

Die Anteilsscheine des Anbieters von Videokonferenzdiensten Zoom rutschten um über 15 Prozent ab. Der Konzern profitierte infolge der Coronapandemie von der zunehmenden Arbeit von zu Hause und gilt als Krisengewinner. Auch im vergangenen Quartal legte Zoom ein rasantes Gewinnwachstum hin. Im Jahresvergleich stieg der Gewinn von 2,2 auf fast 200 Millionen Dollar. Die Anleger hätten sich scheinbar jedoch noch mehr erhofft.

Im Dow Jones Industrial waren Technologiewerte hingegen gut gesucht. Die Titel des iPhone-Herstellers Apple schlossen etwa 3,1 Prozent höher. Daneben gewannen auch die Aktien des Technologieriesen Intel deutliche 2,5 Prozent.