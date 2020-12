US-Börsen (Schluss) 2 - Dow Jones gewinnt moderate 0,12 Prozent

Nasdaq Composite gibt leicht um 0,10 Prozent nach

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag uneinheitlich und wenig verändert geschlossen. Der Dow Jones legte um moderate 37,40 Einheiten oder 0,12 Prozent auf 30 216,45 Zähler zu. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index fiel um 0,34 Prozent auf 3 696,92 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index gab leicht um 0,10 Prozent auf 12 742,52 Zähler nach.

Neue Corona-Nachrichten aus Großbritannien belasten zum Wochenauftakt an der Wall Street vor allem im Frühhandel die Stimmung. Im Vereinigten Königreich verbreitet sich eine neue, möglicherweise weitaus ansteckendere Variante des Virus, weshalb sich immer mehr Staaten nun von dem Land abschotten. Die lange ersehnte Meldung, dass sich Demokraten und Republikaner im US-Kongress auf ein weiteres gewaltiges Corona-Konjunkturpaket verständigt haben, wirkte den anfänglich deutlichen Verlusten aber zunehmend entgegen, genauso wie Nachrichten zu Impfstoff-Zulassungen.

Der Dow Jones wurde von deutlichen Kursgewinnen bei Nike in Höhe von 4,9 Prozent gestützt. Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen, die der US-Sportartikelhersteller bereits am Freitag nach Börsenschluss vorgelegt hatte, und eine Erhöhung der Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gaben die Impulse für den kräftigen Kursanstieg.

Den Finanzsektor stützten die jüngsten Einschätzungen der Notenbank Fed, die die größten amerikanischen Geldhäuser nach einem Corona-Stresstest als krisenfest einstufte und bestimmte Auflagen zur Schonung der Kapitalausstattung lockerte. Aktienrückkäufe sind im ersten Quartal wieder erlaubt. Für die Anteilsscheine von Goldman Sachs und JPMorgan ging es um massive 6,1 bzw. 3,8 Prozent hoch.

Die Titel des Elektroautobauers Tesla fielen an ihrem ersten Handelstag im S&P-500-Index um 6,5 Prozent. Der deutliche Anstieg der Marktkapitalisierung habe die Fantasie aus Fertigungstiefe, Innovationskraft und die derzeitige technische Marktführerschaft bei Elektroautos und Batterien bereits deutlich vorweggenommen, analysierte die DZ Bank und rät weiterhin zum Verkauf der Papiere.

Die Nachrichten aus Großbritannien setzten die Aktienkurse der Luftfahrtkonzerne etwas unter Druck: United, Delta, American und Southwest büßten um bis zu 2,5 Prozent ein. Beim Flugzeugbauer Boeing stand ungeachtet einer deutlichen Kurszielanhebung durch das Analysehaus RBC ein Minus von 0,2 Prozent zu Buche. Dagegen schossen die Aktien des Luftfahrt-Zulieferers Aerojet Rocketdyne angesichts einer Übernahmeofferte von Lockheed Martin um mehr als 25 Prozent hoch, während die Titel des Rüstungskonzerns um 1,9 Prozent nachgaben.

Moderna schlossen ungeachtet positiver Nachrichten mit minus 1,4 Prozent, nachdem der Corona-Impfstoff des Unternehmens eine Notfallzulassung in den USA erhalten hatte. Zudem zog die EU die Option zum Kauf von weiteren 80 Millionen Impfdosen. Die in New York gelisteten Biontech-Aktien gewannen 2,1 Prozent, die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) gab inzwischen grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma und ihres US-Partners Pfizer in der EU. Pfizer verbilligten sich hingegen um 0,8 Prozent, hier scheint nach dem jüngsten Zwischenhoch vor knapp zwei Wochen die Luft erst einmal raus zu sein.