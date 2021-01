US-Börsen (Schluss) 2 - Dow Jones gibt 0,57 Prozent nach

Verluste an der Wall Street vor verlängertem Wochenende - Bankenaktien nach Quartalszahlen tiefer

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag mit Verlusten geschlossen. Angesichts der hohen Aktienbewertungen sowie überwiegend enttäuschender Konjunkturdaten lieferten den Anlegern auch durchwachsene Geschäftszahlen aus dem Bankensektor und das vom designierten US-Präsidenten Joe Biden in Aussicht gestellte, erwartungsgemäße Konjunkturpaket keine Kaufargumente.

Der Dow Jones gab 177,26 Einheiten oder 0,57 Prozent auf 30.814,26 Zähler ab. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index fiel 27,29 Punkte (minus 0,72 Prozent) auf 3.768,25 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index reduzierte sich um 114,14 Einheiten oder 0,87 Prozent auf 12.998,50 Zähler.

Zudem pausiert der US-Börsenhandel am Montag wegen des Martin Luther King Day. Vor dem langen Wochenende und Bidens Vereidigung am Mittwoch wollten viele Investoren offenbar kein Risiko eingehen.

Die Erzeugerpreise sind zwar wie erwartet gestiegen, die Einzelhandelsumsätze ohne Autos fielen im Dezember hingegen deutlich stärker als befürchtet. Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im Jänner - gemessen am Empire-State-Index - legte weniger stark zu als prognostiziert. Für den US-Einzelhandel wurde für Dezember ein überraschendes Umsatzminus von 0,7 Prozent gemeldet.

Impulse brachte auch die anlaufende Ergebnisberichtssaison. Zum Wochenschluss haben mehrere Bankhäuser ihre Quartalszahlen gemeldet. Der boomende Wertpapierhandel an den Finanzmärkten und gesunkene Kreditrisiken in der Corona-Krise bescherten der größten US-Bank JPMorgan Chase im vierten Quartal einen überraschenden Gewinnsprung. Die JPMorgan-Aktie schloss dennoch mit einem Kursverlust in Höhe von 1,8 Prozent.

Trotz anhaltend hoher Belastungen durch niedrige Zinsen und die Corona-Krise verdiente die US-Großbank Wells Fargo im vierten Quartal etwas mehr. Auch wenn sich die Finanzlage verbessert habe, litten die Ergebnisse weiterhin unter den Folgen der Pandemie und juristischen Problemen, sagte Vorstandschef Charlie Scharf. Erschwerend kommen geringere Erträge wegen niedrigerer Zinsen hinzu. Die Aktie reagierte mit einem satten Kursverlust von 7,8 Prozent.

Die US-Großbank Citigroup tut sich in der Corona-Krise weiter schwer und musste im vierten Quartal erhebliche Abstriche machen. Bankchef Michael Corbat verwies auf "massive wirtschaftliche Folgen durch Covid-19". Die schwächeren Zahlen seien zudem höheren Kosten und Steuern geschuldet. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr brach der Gewinn um 41 Prozent ein. Die Citigroup-Papiere büßten 6,9 Prozent ein.

Die Anteilscheine der Ölkonzerne litten unter dem deutlichen Preisrückgang für den wichtigen Rohstoff. Im Dow zählte Chevron mit minus 3,6 Prozent zu den größten Verlierern. Außerhalb des Leitindex ging es für Exxon Mobil um 4,8 Prozent bergab. Hier belastete zusätzlich ein Bericht des Wall Street Journal, dem zufolge die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen das Unternehmen ermittelt. Der Grund dafür soll die Beschwerde eines Whistleblowers über eine zu hohe Bewertung einer Förderstätte sein.