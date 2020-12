US-Börsen (Schluss) 2 - Dow Jones gibt um 0,41 Prozent nach

Intel-Aktie rutscht um 6,3 Prozent ab - Microsoft will unabhängiger vom weltgrößten Chiphersteller werden

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag etwas schwächer geschlossen. Nach den im Frühhandel erreichten neuen Rekordhochs ging es an der Wall Street anschließend mit den Kursen bergab. Für Zurückhaltung unter der Anleger sorgten die weiterhin laufenden Verhandlungen zwischen den Demokraten und Republikanern über ein Corona-Hilfspaket.

Der Dow Jones fiel um 124,32 Einheiten oder 0,41 Prozent auf 30.179,05 Zähler. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gab 0,35 Prozent auf 3.709,41 Zähler ab. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index ging um moderate 0,07 Prozent auf 12 755,64 Zähler zurück.

Aktuelle US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Kurse. So haben die USA ihr chronisches Defizit bei der Leistungsbilanz im dritten Quartal während der Corona-Krise erneut ausgeweitet. Die konjunkturellen Aussichten in den USA haben sich im November hingegen etwas stärker als erwartet verbessert. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren stieg um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Im Dow Jones zogen die Aktien von Intel mit einem satten Kursabschlag in Höhe von 6,30 Prozent die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Die Papiere des weltgrößten Chipherstellers litten unter Agenturberichten, dass Microsoft unabhängiger von Intel werden will. Der größte Software-Konzern der Welt nutze Technologie des Chip-Designers Arm für die Arbeit an einem Prozessor für Server in Datenzentren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Die Papiere von Microsoft machten einen Teil ihrer Verlust wett und gingen mit einem Minus von 0,4 Prozent ins Wochenende.

Auf Unternehmensseite standen zudem die Fedex-Papiere im Fokus. Der florierende Paketversand in der Corona-Krise hat dem Logistikkonzern ein unerwartet starkes Quartal beschert. Allerdings machten die Anleger erst einmal Kasse - die Papiere sackten um 5,7 Prozent ab. Allerdings hat sich der Kurs der Aktie seit Anfang Juli auch mehr als verdoppelt.

Die Aktien des Impfstoffherstellers Moderna fielen um 2,6 Prozent, obwohl ein Beratungskreis der US-Arzneimittelbehörde FDA am Vorabend grünes Licht für den Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns gegeben hatte. Die Abstimmung galt als wichtiges Signal für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs durch die FDA.

Die Papiere von Nike gingen mit minus 2,3 Prozent aus dem regulären Handel. Nachbörslich publizierte der Sportartikelhersteller Quartalszahlen, welche die Erwartungen von Analysten übertroffen haben. Nach US-Börsenschluss reagierten die Nike-Titel mit Zuwächsen von drei Prozent.