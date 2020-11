US-Börsen (Schluss) 2 - Dow Jones legt am Dienstag weiter zu

Hoffnungen Covid-Impfstoff treiben Dow Jones weiter an - Gewinnmitnahmen bei Tech-Werte bescheren Nasdaq Composite minus

Die US-Börsen sind am Dienstag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Nach den starken Wochenstart infolge der positive Covid-Impfstoff-Nachrichten ging es für den Dow Jones Industrial um weitere 0,90 Prozent auf 29.420,92 Punkte nach oben. Mit einem leichten Minus von 0,14 Prozent bei 3.545,53 Einheiten schloss der breiter gefasste S&P-500.

Angetrieben wurden die Märkte auch am Dienstag von den Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus. Am Montag hatte der deutsche Konzern BioNTech und der US-Pharmariese bekannt gegeben, dass der von ihnen gemeinsam entwickelte Impfstoffkandidat einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 bietet. Auch der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl stützt die Börsen.

Erneut schwächer zeigten sich hingegen Technologiewerte - dementsprechend verlor der technologielastige Nasdaq Composite 1,37 Prozent auf 11.553,86 Zähler. Marktteilnehmer sprachen aufgrund der Impfstoff-Hoffnungen von Gewinnmitnahmen bei in der Coronakrise besonders stark gestiegenen Tech-Aktien.

An der Nasdaq ging es für Papiere von BioNTech nach den Impfstoff-News auch am Dienstag um satte 7,6 Prozent nach oben. Wie BioNTech am Dienstag bekannt gab, soll der Covid-Impfstoff unterhalb der üblichen Marktpreise erhältlich sein. Aktien von Pfizer verloren hingegen 1,2 Prozent.

Mit Curevac (plus 12,2 Prozent) lagen die Anteilsscheine von einem weiteren im Rennen um einen Corona-Impfstoff befindlichen Konzern deutlich zu. Die Titel profitierten von Zwischenergebnissen einer Studie zu einem Covid-19-Impfstoffkandidaten des biopharmazeutischen Unternehmens. Wie Biontech arbeitet auch die Tübinger Curevac auf Hochtouren an einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

Im Dow Jones lagen die Aktien des Pharma-Großhändlers Walgreens Boots Alliance mit plus 6,5 Prozent an der Spitze der Kurstafel. Die Investmentbank Morgan Stanley machte für das Unternehmen ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 8,5 Milliarden US-Dollar aus, sollte es beim Vertrieb eines Corona-Impfstoffs in den USA eine wichtige Rolle spielen.

Titel von Amazon verloren hingegen 3,5 Prozent. Der Onlinehändler muss eine milliardenschwere Wettbewerbsstrafe der EU fürchten. Nach dem vorläufigen Ergebnis von Untersuchungen der EU-Kommission missbraucht das US-Unternehmen seine Marktmacht und verstößt damit gegen Kartellvorschriften.

Die Aktien des Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat kamen mit minus 17 Prozent unter die Räder. Der Konzern litt im dritten Quartal stark unter den Auswirkungen der Coronakrise und verfehlte die Erwartungen der Analysten massiv. Das Umsatzwachstum verlangsamte sich den Angaben zufolge von 200 Prozent im Vorquartal auf rund 40 Prozent. Außerdem machte die Firma einen überraschenden Verlust von 0,05 Dollar (0,04 Euro) je Aktie.