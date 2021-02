US-Börsen (Schluss) 2 - Dow Jones schließt 0,2 Prozent höher

S&P und Nasdaq Composite dagegen mit Verlusten - Finanztitel, Ölaktien und Anteilsscheine der Reisebranche nachgefragt

Die US-Börsen sind am Dienstag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones stieg mit plus 0,20 Prozent auf 31.522,75 Punkte und setzte somit seine Rekordjagd fort. Der S&P-500 gab hingegen um 0,06 Prozent auf 3.932,59 Zähler nach. An der Technologiebörse verlor der Nasdaq Composite 0,34 Prozent auf 14.047,50 Einheiten.

Im Fokus seien rückläufige Covid-Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten gestanden, gepaart mit Fortschritten bei den Impfungen sowie als positiv empfundene Quartalsergebnisse und Billionen schwere Konjunkturhilfen, hieß es von Marktbeobachtern. Etwaige Rückschläge bei Impfungen oder steigende Infektionszahlen, würden allerdings wieder belasten.

Branchenseitig waren unter anderem Finanztitel nachgefragt. Hier hatten Marktbeobachter auf steigende Marktzinsen verwiesen. Im US-Leitindex legten die Aktien von JPMorgan um 2,4 Prozent zu. Die Anteile an der Investmentbank Goldman Sachs verteuerten sich um 1,8 Prozent.

Auch Öltitel waren nachgefragt. Im Dow gewannen so Chevron 2,1 Prozent, außerhalb verteuerten sich die Wertpapiere von ExxonMobil um drei Prozent. Verwiesen wurde hierbei auf den derzeit hohen Ölpreis.

Aufmerksamkeit kam auch Titeln aus der Reisebranche zu. So stiegen American Airlines wegen sinkenden Infektionszahlen und Fortschritten bei der Impfkampagne in den USA um 3,2 Prozent. United Airlines erhöhten sich um vier Prozent und Delta zogen um 3,1 Prozent hinauf. In diesem Zusammenhang stiegen auch Boeing und zwar um 2,9 Prozent.

Verluste verzeichneten indes Titel aus der Gesundheitsbranche. So verbilligten sich im Dow Jones Walgreens (minus 2,5 Prozent). Auch Amgen sackten um 1,8 Prozent ab. In der zweiten Börsenreihe gaben die Anteilsscheine von CVS Health nach Zahlen um fast fünf Prozent ab.

Überdies waren auch Papiere der Tech-Branchen wenig begehrt. Die Anteile an Apple sanken um US-Leitindex um 1,6 Prozent und IBM verloren geringere 0,6 Prozent. Palantir sackten nach Zahlen um deutlichere 12,8 Prozent ab, nachdem der Spezialist für Datenanalyse-Software mit einer Ausweitung seiner Verluste im abgelaufenen vierten Quartal negativ überraschte.

Bei Ceva-Titeln war dagegen entgegen dem Branchentrend ein Plus zu sehen. Die Aktien des Technologieunternehmens stiegen nach überraschenden Ergebniskennzahlen um 6,1 Prozent.