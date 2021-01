US-Börsen (Schluss) 2 - Dow knapp im Minus, Nasdaq etwas höher

Auch S&P-500 leicht im Plus - Intel-Aktien von angekündigtem Chefwechsel angetrieben - Affirm mit starkem Börsengang

Die US-Börsen haben am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Vor der am Freitag mit den ersten US-Banken startenden Berichtssaison hielten sich die Anleger an der Wall Street zurück. Die vor Handelsbeginn veröffentlichen Inflationsdaten lieferten ebenfalls keine spürbaren Impulse.

Ebenfalls im Blick blieb die Politik. Die Parlamentsabstimmung über ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat kurz vor Börsenschluss begonnen. Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses gaben am Mittwoch ihre Stimmen für oder gegen ein Impeachment Trumps an. Eine Mehrheit für die Anklageerhebung wegen "Anstiftung zum Aufruhr" im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols durch radikale Trump-Anhänger galt als sicher.

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem knappen Minus von 0,03 Prozent bei 31.060,47 Punkten. Der marktbreite S&P-500 dagegen stieg um 0,23 Prozent auf 3.809,84 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,43 Prozent auf 13.128,95 Zähler.

Die Verbraucherpreise waren im vergangenen Monat mit plus 1,4 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Kernverbraucherpreise - ohne im Preis meist schwankende Komponenten wie Energie und Lebensmittel - stiegen im Dezember wie bereits in den beiden Vormonaten um 1,6 Prozent, womit das Inflationsziel der US-Notenbank (Fed) von rund zwei Prozent nach wie vor unterschritten wird.

Allerdings hat sich in den USA hat sich laut der Fed die Geschäftsaktivität in den vergangenen Wochen moderat belebt. Wegen zunehmender Coronavirus-Infektionen und weiteren Ladenschließungen sei es jedoch in einer steigenden Zahl von Bezirken zu einem Beschäftigungsrückgang gekommen, teilte die Fed in ihrem am Abend veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit. Die Aussicht auf Covid-19-Impfstoffe habe zwar den Optimismus für ein Wachstum 2021 gestärkt.

Unter den Einzelwerten sorgten die Intel-Aktien für Aufsehen. Sie zogen an der Dow-Spitze um rund sieben Prozent an. Der zuletzt verstärkt unter Druck geratene Chipkonzern wechselt Mitte Februar seinen Chef aus. Der erfahrene Tech-Manager Pat Gelsinger soll den Spitzenjob von Bob Swan übernehmen. Gelsinger führte zuletzt den Software-Spezialisten VMWare - und hatte zuvor Jahrzehnte bei Intel verbracht, unter anderem als Technologiechef. Die VMWare-Aktien fielen an um knapp sieben Prozent.

Außerdem zog an der Nasdaq ein Börsengang enorme Aufmerksamkeit auf sich: Die Aktien von Affirm Holdings gingen bei rund 97 Dollar aus dem Handel. Zu 49 Euro war das Papier des Anbieters von Ratenzahlungen für Online-Einkäufer tags zuvor ausgegeben worden. Der erste Kurs war im Tagesverlauf dann bereits bei 90,90 Dollar gelegen.