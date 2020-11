US-Börsen (Schluss) 2 - Dow nach Rekord im Minus, Nasdaq höher

S&P-500 leicht tiefer - Zurückhaltung vor Feiertag

Die US-Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones ging um 0,58 Prozent tiefer bei 29.872,47 Einheiten aus dem Handel. Am Vortag hatte der Index das erste Mal in seiner Geschichte die Marke von 30.000 Punkten geknackt und auch über dieser geschlossen.

Der marktbreite S&P-500 verlor etwas geringere 0,16 Prozent auf 3.629,65 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite hingegen stieg um 0,48 Prozent auf 12.094,40 Einheiten.

Verantwortlich für die Zurückhaltung unter den Anlegern dürfte auch der kommende Feiertag Thanksgiving am morgigen Donnerstag sein, an dem an der Wall Street nicht gehandelt wird - und am Freitag findet ein verkürzter Handel statt. Deshalb nutzen viele Börsianer den Feiertag für ein verlängertes Wochenende. Meist halten sich die Kursbewegung bereits im Vorfeld in Grenzen.

Am Mittwoch gab zudem eine ganze Flut insgesamt durchwachsener Konjunkturdaten keine klare Richtung vor. Zudem belasteten Gewinnmitnahmen, nachdem der Dow - vor allem dank guter Nachrichten zu Corona-Impfstoffen - allein seit Monatsbeginn bis jetzt um gut 13 Prozent oder mehr als 3.500 Punkte nach oben geschnellt ist.

Unter den Einzelwerten stach zur Wochenmitte der Elektro- und Brennstoffzellenauto-Entwickler Nikola mit einem Kursrutsch von über zwölf Prozent hervor. Unternehmenschef Mark Russell konnte offenbar Sorgen der Anleger nicht beschwichtigen, dass der Autobauer General Motors (GM) beim eigentlich geplanten Einstieg einen Rückzieher machen könnte - die GM-Aktien sanken um mehr als zwei Prozent. Zudem befürchten einige Anleger, der Unternehmensgründer und ehemalige Chef Trevor Milton könnte einen Teil seines umfangreichen Nikola-Aktienpakets verscherbeln.

Ansonsten sorgten vor allem Geschäftszahlen für Bewegung. Bei Gap mussten die Anteilseigner nach Quartalszahlen einen Kurseinbruch von knapp 20 Prozent verkraften. Der Umsatz des Bekleidungs-Einzelhändler fiel zwar besser als erwartet aus. Doch stark gestiegene Marketing-und Vertriebskosten sorgten für eine enttäuschende Ergebnisentwicklung. Zudem hat sich der Wert der Aktie in den vergangenen sieben Monaten vervierfacht.

Deere-Titel büßten ungeachtet eines guten Ausblicks knapp zwei Prozent ein. Der Landwirtschaftsmaschinen-Hersteller äußerte sich optimistisch zum kommenden Jahr. Allerdings ist die Aktie seit Jahresbeginn auch schon um 50 Prozent gestiegen.

Dass sich der Computerkonzern Dell dank der Corona-Krise im dritten Quartal besser als erwartet geschlagen hat, half den gut gelaufenen Aktien nicht: Sie verloren knapp eineinhalb Prozent und zollten so ihrem Anstieg von mehr als einem Drittel seit Jahresbeginn Tribut. Goldman-Analyst Rod Hall verwies zudem auf den verhaltenen Ausblick auf das Schlussquartal sowie die unsicheren Rahmenbedingungen für die Nachfrage.

Das am Abend veröffentliche Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der Notenbank Federal Reserve lieferte unterdessen keine Überraschungen. Sie hat ihre Möglichkeiten für eine noch laxere Geldpolitik in der Corona-Krise auf ihrer jüngsten Zinssitzung eingehend durchgespielt. Derzeit sei zwar noch keine Anpassung des laufenden Wertpapierkaufprogramms angebracht, heißt es in dem Protokoll der Zinssitzung vom Monatsanfang. Doch seien sich die Teilnehmer einig, dass ein verändertes Umfeld auch eine Anpassung erfordern könne