US-Börsen (Schluss) 2 - Dow-Rekord nach Stichwahl in Georgia

Industrie- und Finanzwerte profitieren von Aussicht auf Senatsmehrheit der Demokraten - Tech-Werte reagieren mit Abgaben

Die US-Börsen haben am Mittwoch ohne einheitliche Richtung geschlossen. Die sich nach einer Stichwahl in Georgia abzeichnende demokratische Senatsmehrheit verhalf der Wall Street zu Gewinnen, da damit die Umsetzung von Konjunkturprogrammen für den künftigen Präsidenten Joe Biden leichter sein dürfte. Der Dow Jones stieg um 1,44 Prozent auf den Rekordschlusskurs von 30.829,40 Punkten. Für den breiter gefassten S&P-500 ging es um 0,57 Prozent auf 3.748,14 Zähler nach oben.

An der Nasdaq litten Technologiewerte hingegen unter der mit der Senatsmehrheit befürchteten stärkeren Regulierung und Besteuerung von Technologiekonzernen. Der Nasdaq Composite fiel um 0,61 Prozent auf 12.740,79 Einheiten.

Bei der Stichwahl in Georgia konnte sich der Demokrat Raphael Warnock Prognosen US-Medien zufolge gegen die republikanische Senatorin Kelly Loeffler durchsetzen. Im zweiten Rennen lag der Demokrat Jon Ossoff demnach knapp vor dem bisherigen Amtsinhaber David Perdue. US-Medien hielten sich zunächst dennoch mit Prognosen zum Ausgang der Stichwahl zurück, unter anderem weil bis Freitag noch mehrere tausend Briefwahlstimmen aus dem Ausland eintreffen können.

Sollten die Demokraten beide Rennen für sich entscheiden, hätten sie im Senat de facto eine Mehrheit und würden damit künftig beide Parlamentskammern sowie mit dem gewählten Präsidenten Joe Biden das Weiße Haus kontrollieren.

Vor allem Finanz- und Industriewerte profitierten von der Aussicht auf eine Mehrheit der Demokraten. So fanden sich Bank-Aktien wie Goldman Sachs (plus 5,40 Prozent) unter den größten Gewinnern im Dow Jones. Das größte Plus im Index verbuchten der Titel des stark konjunkturabhängigen Baumaschinenherstellers Caterpillar (plus 5,57 Prozent).

Gesucht waren angesichts steigender Ölpreise auch Aktien aus der Ölbranche wie Chevron (plus 3,22 Prozent). Technologiewerte zeigten sich hingegen mehrheitlich schwach. So waren auch Apple mit einem Minus von 3,37 Prozent die Tagesverlierer im Dow Jones.

UnitedHealth stiegen nach Ankündigung eines Firmenzukaufs um 4,20 Prozent. Der US-Krankenversicherer will für eine Milliardensumme den Gesundheitsdaten-Dienstleister Change Healthcare übernehmen. Die Aktien von Chang Healthcare reagierten mit einem kräftigen Kurssprung von 30,04 Prozent auf die Übernahmepläne.