US-Börsen (Schluss) 2 - Erneuter Zinsanstieg belastet Wall Street

Nasdaq Composite gibt deutlich nach - Techtitel deutlich unter Druck

Die Wall Street ist am Mittwoch tiefer aus dem Handel gegangen. Wieder steigende Anleiherenditen und überraschend schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt sorgten für eine negative Stimmung. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank (Fed) enthielt keine Überraschungen, weswegen eine Reaktion an der Börse ausblieb.

Der Dow Jones verlor 0,39 Prozent auf 31.270,09 Einheiten. Der breiter gefasste S&P-500 sank um 1,31 Prozent auf 3.819,72 Zähler. Der Nasdaq Composite sackte um satte 2,70 Prozent auf 12.997,75 Punkte ab.

Am US-Anleihemarkt zogen die Renditen zur Wochenmitte wieder deutlich an. Hintergrund des Zinsanstiegs in den vergangenen Wochen sind steigende Wachstums- und Inflationserwartungen in den USA. Die steigenden Zinsen werden an den Aktienmärkten nicht gern gesehen, weil dadurch Anleihen als Anlagealternative interessanter werden und zudem die Refinanzierung für Unternehmen teurer werden kann.

Zudem stieg in den USA die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Februar deutlich weniger als erwartet, wie aus Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP hervorgeht. Am Freitag steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den vergangenen Monat auf der Agenda.

Die US-Wirtschaft sei zu Jahresbeginn eher verhalten gewachsen, die gestartete Corona-Impfkampagne lasse die Unternehmen aber zuversichtlich in die Zukunft blicken, war indes das Fazit des neuen Konjunkturberichts der Fed. In den meisten Regionen der USA blicke man angesichts angelaufener Corona-Impfungen hoffnungsvoll auf die nächsten sechs bis zwölf Monate.

Insbesondere unter Druck gerieten am heutigen Handelstag Wertpapiere von Technologieunternehmen. So sanken Apple um 2,5 Prozent, Microsoft verloren 2,7 Prozent und Intel gaben um 2,2 Prozent nach. Beim US-Chipkonzern war bekannt geworden, dass er von Geschworenen in Texas zur Zahlung von knapp 2,2 Milliarden US-Dollar in einem Patentstreit verurteilt worden sei.

Aktien von Unternehmen aus der Öl- und Gasbranche stiegen angesichts anziehender Ölpreise. Im Dow Jones gewannen Chevron 1,1 Prozent. Gut gesucht waren auch Titel aus der Luftfahrtbranche, darunter Boeing, die um 2,4 Prozent anzogen. American Airlines kletterten um 3,4 Prozent. Und auch Wertpapiere von Banken stiegen: JPMorgan gewannen knapp zwei Prozent hinzu und Goldman Sachs erhöhten sich um 1,1 Prozent.

Um mehr als 30 Prozent rutschten Rocket Companies in der zweiten Börsenreihe ab. Allerdings waren sie am Vortag noch um etwas mehr als 70 Prozent hochgeschossen. Am Markt wurden Parallelen zum jüngsten Gamestop-Hype und -absturz gezogen, da die Rocket-Aktie ebenso wie GameStop zu jenen Werten zählt, die allgemein besonders stark leer verkauft werden.