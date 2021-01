US-Börsen (Schluss) 2 - Facebook und Apple nach Zahlen im Minus

Dow Jones, S&P-500 und Nasdaq Composite allerdings klar höher nach Vortagesverlusten

Die US-Börsen haben am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen, allerdings bröckelten die deutlichen Gewinne gegen Handelsschluss ab. Der Dow Jones stieg um 0,99 Prozent auf 30.603,36 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,98 Prozent auf 3.787,38 Zähler. Für den Nasdaq Composite ging es um 0,50 Prozent auf 13.337,16 Einheiten hinauf.

Gestützt hatten positive Arbeitsmarktdaten. So sank die Zahl der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosehilfe überraschend klar. Zudem hofften Anleger nach den Kursrückgängen am Vortag, dass die Corona-Impfstoffe wirkten und ein weiteres Konjunkturpaket in den USA auf den Weg gebracht werde, um Konjunktur wieder zu beleben.

Bei den Einzelwerten richteten sich die Blicke auf Aktien berichterstattender Unternehmen. So gaben die Wertpapiere des iPhone-Herstellers Apple um mehr als drei Prozent nach. Das Unternehmen fuhr zwar im Weihnachtsquartal einen Rekordgewinn ein. Angesichts einer historisch hohen Bewertung der Papiere sei das Aufwärtspotenzial aber nun ausgereizt, die Analysten der UBS.

Die Aktien von Facebook gingen nach anfänglichen Kursgewinnen letzten Endes mit Verlusten von 2,62 Prozent aus dem Handel. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz des Internetkonzerns im Jahresvergleich um ein Drittel auf knapp 28,1 Milliarden Dollar. Beim Nettoertrag gab es einen Sprung von 53 Prozent auf gut 11,2 Milliarden Dollar.

Für die Tesla-Papiere ging es um 3,32 Prozent nach unten. Der Hersteller von Elektroautos hat zwar sein sechstes Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft und erstmals ein ganzes Kalenderjahr mit Gewinn abgeschlossen. Doch die Aussagen zu den Auslieferungen in diesem Jahr seien "schwammig", monierte Analyst Brian Johnson von Barclays. Hier habe der Markt auf präzisere Prognosen gewartet.

American Airlines schossen nach frischen Zahlen um satte 9,30 Prozent hinauf. Die Fluggesellschaft verbuchte im Schlussquartal 2020 einen geringeren Verlust als am Markt erwartet worden war. Allerdings könnte ein Teil der Gewinne auch auf Spekulationskäufe von aktivistischen Kleinanlegern, die sich auf Social-Media-Plattformen organisierten, zurückzuführen sein.

Im Hauptfokus dieser Investoren blieben allerdings weiterhin die Wertpapiere des Videospiele-Einzelhändlers GameStop, die in einer äußerst volatilen Börsensitzung um mehr als 40 Prozent nachgaben. Auch die Titel von AMC Entertainment sackten um 56 Prozent ab. Dies führten Marktbeobachter unter anderem darauf zurück, dass Online-Broker die Kaufmöglichkeit dieser Papiere unterbunden hatten.