US-Börsen (Schluss) 2 - IBM und Intel nach Zahlen unter Druck

Dow verliert 0,6 Prozent - Nach Biden-Euphorie haben Anleger wieder die Pandemie im Fokus

Die US-Börsen haben am Freitag ohne klare Richtung geschlossen. Der Dow Jones fiel um 0,57 Prozent auf 30.996,98 Punkte. Der marktbreite S&P-500 ermäßigte sich um 0,30 Prozent auf 3.841,47 Zähler. Ein kleines Plus gab es hingegen an der Technologiebörse Nasdaq. Der Nasdaq Composite befestigte sich um 0,09 Prozent auf 13.543,06 Punkte. Belastet wurden die Indizes zum Wochenschluss vor allem von den Verlusten der Schwergewichte Intel und IBM.

Zudem dürfte nach der Euphorie über den Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden wieder die Corona-Pandemie stärker in den Fokus der Märkte rücken. Auch stoßen die Bidens Pläne für ein weiteres großes Konjunkturpaket zum Kampf gegen die Folgen der Pandemie auf Widerstand im Senat. Bidens Demokraten haben dort zwar dank der Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris eine hauchdünne Mehrheit. Für viele Maßnahmen ist Biden aber auf Abweichler aus den Reihen der Republikaner angewiesen.

Klare Tagesverlierer im Dow waren nach ihren jeweiligen Zahlenvorlagen IBM und Intel. IBM-Aktien schlossen mit einem Minus von 9,91 Prozent, knapp gefolgt von Intel mit einem Minus von 9,29 Prozent.

IBM hat zum Jahresende überraschend deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen müssen. Im Schlussquartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um gut sechs Prozent auf 20,4 Milliarden Dollar, wie IBM am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Nettogewinn fiel aufgrund hoher Kosten beim Konzernumbau um 66 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Mit Enttäuschung wurde von Anleger auch die schwache Entwicklung des Cloud-Geschäfts von IBM aufgenommen.

Intel hatte mit seinen Zahlen hingegen die Erwartungen übertroffen. Marktteilnehmer dürften die guten Ergebnisse aber zum Anlass genommen haben, Gewinne mitzunehmen, hieß es.

Aktien von Schlumberger drehten nach anfänglichen Verlusten ins Plus und gewannen knapp ein Prozent. Der Ausrüster und Dienstleister für die Öl- und Gasbranche übertraf mit seinem gemeldeten Quartalsgewinn die Erwartungen.