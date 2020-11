US-Börsen (Schluss) 2 - Impfstoff-News sorgen für Unterstützung

US-Pharmakonzern Moderna sieht bei Studienzwischenergebnissen Schutz von 94,5 Prozent gegen das Coronavirus

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag fester geschlossen und den Rekordkurs fortgesetzt. Erfreuliche Nachrichten zu einer weiteren Impfstoffstudie gegen Covid-19 unterstützten an der Wall Street zum Wochenauftakt. Der Dow Jones gewann 470,63 Einheiten oder 1,60 Prozent auf 29.950,44 Zähler und markierte damit wie in der Vorwoche ein neues Rekordhoch. Bereits in der abgelaufenen Handelswoche hatte der weltweit bekannteste Börsenindex in Summe um vier Prozent zugelegt.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index legte zum Wochenauftakt 1,16 Prozent auf 3.626,91 Zähler zu. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index steigerte sich um 0,80 Prozent auf 11.924,13 Zähler.

Mit dem US-Pharmakonzern Moderna stellte ein weiterer Hersteller Daten für seinen Corona-Impfstoff vor, dessen Wirksamkeit bei 94,5 Prozent liegen soll. Der Wirkstoff soll - anders als der Impfstoff, den das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer vor einer Woche vorgestellt hatten - vergleichsweise lange bei normaler Kühlschranktemperatur lagerbar sein. Die Moderna-Aktien reagierten mit einem fast zehnprozentigen Kursaufschlag. Pfizer-Titel verbilligten sich hingegen um 3,3 Prozent und Biontech-Papiere brachen fast 14 Prozent ein.

Auch mögliche Übernahmen standen am Montag im Fokus. Wie bekannt wurde, will die spanische Großbank BBVA ihr US-Geschäft an den US-amerikanischen Finanzkonzern PNC Financial Services Group abstoßen. Als Kaufpreis wurde von den beiden Konzernen 11,6 Milliarden US-Dollar fixiert. Damit wäre dies die zweitgrößte Bankenübernahme in den USA seit der Finanzkrise. In New York legten die PNC-Titel um 2,8 Prozent zu.

Eine Offerte für den Großhändler HD Supply ließ dessen Aktien um fast ein Viertel ihres Werts auf 55,77 Dollar hochspringen. Die Baumarktkette Home Depot will alle ausstehenden Stammaktien der ehemaligen Tochter zu einem Stückpreis von 56 Dollar kaufen, was HD Supply mit insgesamt 8 Milliarden Dollar bewertet. Home Depot schlossen mit plus 0,9 Prozent.

Auch die Aktien von Fluggesellschaften sowie Unternehmen aus der Hotel- und Unterhaltungsbranche, deren Geschäfte besonders deutlich unter den Corona-Folgen leiden, waren gesucht: American Airlines und United Airlines gewannen 4,5 bzw. 5,2 Prozent. Für Walt Disney, Wynn Resorts und Marriott International ging es um bis zu 4,6 Prozent hoch.

Ein enttäuschende Konjunkturindikator belastete die Aktienkurse am Berichtstag nicht. Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im November überraschend eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel von 10,5 Punkten im Vormonat auf 6,3 Punkte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg auf 13,5 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert damit ein schwächeres Wachstum der Industrie.