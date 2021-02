US-Börsen (Schluss) 2 - Inflationsängste bremsen Börsen

Dow Jones legt knapp 0,3 Prozent zu - S&P-500, Nasdaq Composite im Minus - Starinvestor Warren Buffet schichtet von Apple in Standardwerte um

Die US-Börsen haben am Mittwoch ohne klare Richtung geschlossen. Der Dow Jones beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,29 Prozent bei 31.613,02 Punkten. Der S&P-500 ermäßigte sich hingegen um 0,03 Prozent auf 3.931,33 Zähler. Etwas deutlicher nach unten ging es an der Technologiebörse Nasdaq. Der Nasdaq Composite verlor 0,58 Prozent auf 13.965,49 Einheiten.

Gebremst wurde die Börsenstimmung weiter von den jüngsten Inflationsängsten. Ein Indikator dafür sind die steigenden Anleihenrenditen, die als Gradmesser für Inflationsängste gelten. Die am Mittwoch gemeldeten Daten zu den Erzeugerpreisen waren deutlich stärker als erwartet ausgefallen und schürten die Ängste damit. Steigen die Renditen mit den Preiserwartungen, werden Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver.

Technologieaktien dürften zudem unter Umschichtungen in Standardwerte klassischer Industrien gelitten haben. Ein Hintergrund könnte sein, dass auch Starinvestor Warren Buffett ein Stück weit umgeschichtet hat von Apple-Aktien in Standardwerte.

An der Spitze des Dow fanden sich entsprechend Aktien des Telekomanbieters Verizon mit einem Plus von 5,24 Prozent und des Ölkonzerns Chevron mit einem Aufschlag von 3,00 Prozent. Zuvor war bekannt geworden, dass Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway neuerdings auf die beiden Aktien setzt.

Stattdessen hat Berkshire das Engagement in Apple reduziert. Die Papiere des iPhone-Herstellers verloren daraufhin 1,76 Prozent und gaben so in der Tech-Branche die negative Richtung vor.

Für Aufsehen sorgte noch Wells Fargo mit einem Kurssprung um 5,17 Prozent. Am Markt hieß es, das Finanzinstitut mache Fortschritte bei den Gesprächen mit der US-Notenbank Fed über auferlegte Restriktionen. Dabei soll es um Pläne gehen, das interne Risikomanagement und die Unternehmensführung zu verbessern.