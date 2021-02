US-Börsen (Schluss) 2 - Klare Kursgewinne nach schwacher Vorwoche

Dow Jones plus 0,76 Prozent - Nasdaq Composite gewinnt starke 2,55 Prozent

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag deutlich höher geschlossen. Marktbeobachter verwiesen auf eine Gegenbewegung an der Wall Street nach der sehr schwachen Vorwoche. In der vergangenen Handelswoche mussten die US-Börsen die stärksten Wochenverluste seit dem Oktober 2020 hinnehmen.

Der Dow Jones gewann zum Wochenauftakt nun um 229,29 Einheiten oder 0,76 Prozent auf 30 211,91 Zähler, nachdem der weltbekannteste Börsenindex in der Vorwoche um satte 3,3 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index steigerte sich um 59,62 Punkte (plus 1,61 Prozent) auf 3 773,86 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index zog um 332,70 Einheiten oder 2,55 Prozent auf 13 403,39 Zähler hoch.

Ende der vergangenen Woche hatte vor allem der Kampf zwischen im Internet organisierten privaten Spekulanten und den auf fallende Kurse setzenden professionellen Hedgefonds den Aktienmarkt belastet. Inzwischen haben sich erste Justizbehörden in die Auseinandersetzung um die Spekulationen mit den Aktien des Videospielhändlers Gamestop und anderer Unternehmen an der US-Börse eingeschaltet.

Die Strategen der Bank JPMorgan halten es für wenig wahrscheinlich, dass das Ringen zwischen den beiden Gruppierungen die Märkte deutlich zurückwerfen könnte. Größere Rückschläge gebe es für gewöhnlich bei schlechten Wachstumsaussichten und hohen Bewertungen, argumentierten sie.

Inzwischen schränkte der Broker Robinhood den Handel mit Gamestop-Aktien sowie weiteren Werten, darunter auch AMC Entertainment, weiter ein. Während Gamestop am Montag um massive 31 Prozent absackten, legten AMC um magere 0,3 Prozent zu.

Zum neuen Spekulationsobjekt am Finanzmarkt wurde das Edel- und Industriemetall Silber. Die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg am Montag erstmals seit Anfang 2013 über die Marke von 30 US-Dollar. Aktien von Silberproduzenten schnellten zum Wochenauftakt in New York in die Höhe. First Majestic Silver gewannen beachtliche 22 Prozent, Pan American Silver verteuerten sich um zwölf Prozent und Fortuna Silver Mines um 17,4 Prozent.

Curevac gewannen fast sechs Prozent. Gemeinsam mit dem Pharmakonzern Bayer soll die Produktion des Covid-19-Impfstoffs ausgeweitet werden. Eine bereits Anfang Jänner geschlossene Kooperation wurde erweitert.