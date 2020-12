US-Börsen (Schluss) 2 - Kursverluste nach anfänglichen Rekorden

Dow, S&P-500 und Nasdaq jeweils mit Höchstständen im Frühhandel - Stimmungseintrübung im Tagesverlauf - Facebook-Aktie nach Monopolklage klar schwächer

Die US-Börsen sind am Mittwoch schließlich mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen, nachdem sie im Frühhandel noch Rekordstände erreicht hatten. Die Aussicht auf ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket für die vom Coronavirus geplagte US-Wirtschaft hatte der Wall Street zunächst noch Auftrieb verliehen. In weiterer Folge bröckelten die Gewinne jedoch ab und die New Yorker Aktienindizes drehten ins Minus.

Der Dow Jones ging um 0,35 Prozent bei 30.068,81 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-50 verlor 0,79 Prozent auf 3.672,82 Einheiten. Der Nasdaq Composite brach um 1,94 Prozent auf 12.338,95 Zähler ein. Alle drei Indizes verzeichneten im Frühhandel erneut Rekordstände.

Am Vorabend hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin mitgeteilt, er habe den Demokraten ein Corona-Hilfspaket im Umfang von mehr als 900 Milliarden US-Dollar angeboten. Die Höhe entspreche der Vereinbarung zwischen Republikanern und Demokraten, die die Basis für die jüngsten Verhandlungen gewesen sei, schrieben die Experten des Analysehauses RBC. Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, unterstütze den Vorschlag. Derweil breitet sich das Coronavirus weiter rasant in den Vereinigten Staaten aus.

Auf Unternehmensseite rückte Facebook im Späthandel in den Mittelpunkt, als bekannt wurde, dass die US-Regierung und 48 Bundesstaaten das Unternehmen wegen des Vorwurfs des unfairen Wettbewerbs verklagen. Die Bundeshandelskommission (FTC) und eine von der New Yorker Justizministerin Letitia James geführte überparteiliche Allianz von Bundesstaaten werfen dem Konzern in ihren jeweiligen Klagen vor, illegal ein Monopol aufgebaut zu haben. Die Facebook-Aktien gaben daraufhin zwischenzeitlich um mehr als vier Prozent nach, dämmten ihre Verluste dann aber wieder etwas ein und gingen schließlich um knapp zwei Prozent tiefer aus dem Handel.

Die Blicke der Anleger richten sich zudem auf den Börsengang von Doordash. Der Essensauslieferer holte bei seinem Börsengang noch mehr Geld herein als geplant: Das Unternehmen schlug 33 Millionen Anteilsscheine zum Preis von je 102 US-Dollar los und sammelte damit fast 3,4 Milliarden Dollar ein. Erst am Freitag hatte Doordash die Spanne auf 90 bis 95 Dollar angehoben. In den Handel startete die Aktie dann mit einem ersten Preis von 182 Dollar - weit über dem Ausgabepreis. Aus dem Handel ging sie schließlich sogar um 189,51 Dollar.

Im Fahrwasser des Börsengangs zogen auch die Titel des Konkurrenten Grubhub deutlich nach oben. In der Spitze notierten sie zehneinhalb Prozent im Plus, aus dem Handel gingen sie schließlich um mehr als sechseinhalb Prozent fester.

Gut gesucht waren außerdem die Aktien des in New York notierten chinesischen Internetriesens Baidu mit einem Plus von mehr als viereinhalb Prozent. Hier könnte eine Kaufempfehlung der UBS gestützt haben. Die Schweizer Großbank hatte die Titel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.