US-Börsen (Schluss) 2 - Leichte Gewinne vor verlängertem Wochenende

Am Montag kein Handel an der Wall Street - Dow Jones mit neuem Rekordhoch

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag etwas höher geschlossen. Vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende wurde damit der jüngste Rekordkurs an der Wall Street mit gebremster Geschwindigkeit fortgesetzt. An den US-Börsen wird am Montag wegen "George Washington Day" nicht gehandelt. Der Dow Jones gewann moderate 27,70 Einheiten oder 0,09 Prozent auf 31.458,40 Zähler und markierte damit ein neues Rekordhoch.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index legte 18,45 Punkte (plus 0,47 Prozent) auf 3.934,83 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index steigerte sich um 69,70 Einheiten oder 0,50 Prozent auf 14.095,47 Zähler.

Die im Frühhandel gemeldeten Daten zur Verbraucherstimmung wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Das Konsumklima in der USA hat sich im Februar überraschend eingetrübt. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen fiel gegenüber dem Vormonat überraschend.

Allgemein machten zuletzt in der Pandemie die in den USA nachlassenden Infektionszahlen und das anziehende Impftempo aber wieder etwas Hoffnung. "Damit werden wirtschaftliche Lockerungen wahrscheinlicher", schrieb eine Epxertin von der Helaba. Zur Förderung der Impfkampagne hat die US-Regierung mit den Herstellern Moderna und Pfizer einen Vertrag über jeweils 100 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen unterschrieben. Moderna-Aktien verbesserten sich um moderate 0,2 Prozent, während Pfizer-Papiere um 0,8 Prozent stiegen.

Für Impulse sorgte auch die laufende Berichtssaison. So büßten Disney nach Meldung von Zahlen 1,7 Prozent ein. Die Pandemie belastet den Unterhaltungskonzern zwar weiter stark, wegen des boomenden Streaming-Geschäfts kehrte er im ersten Geschäftsquartal aber zurück in die schwarzen Zahlen und übertraf dabei die Erwartungen.

Zahlen gab es zudem vom Website-Dienstleister Verisign. Diese kamen bei den Anlegern offenbar nicht gut an, die Aktien verloren 1,1 Prozent.

Die Aktien von Bumble setzten ihre Vortagesrally am zweiten Handelstag mit einem Gewinn von 7,3 Prozent fort. Am Donnerstag zum Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq hatten die Papiere des Betreibers der Online-Dating-Plattformen Bumble und Badoo bei 70,31 Dollar und damit rund 63 Prozent über dem Ausgabepreis von 43 Dollar geschlossen.