US-Börsen (Schluss) 2 - Nasdaq Composite mit neuem Rekordhoch

S&P-500 ebenfalls auf neuem Höchststand - Dow Jones gibt moderat nach - Apple-Aktie legt 2,8 Prozent zu

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag mehrheitlich etwas höher geschlossen. Zum Auftakt einer Woche mit einer Vielzahl an Unternehmensberichten zeigten sich die Anleger an der Wall Street überwiegend optimistisch orientiert. Aufwärts ging es dabei vor allem im Technologiebereich. Der Dow Jones gab hingegen um moderate 36,98 Einheiten oder 0,12 Prozent auf 30.960,00 Zähler ab.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index legte 13,89 Punkte (plus 0,36 Prozent) auf 3.855,36 Zähler zu und erreichte damit einen neuen Höchststand. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index gewann 92,93 Einheiten oder 0,69 Prozent auf 13.635,99 Zähler und markierte damit ebenfalls ein neues Rekordhoch.

Die Berichtssaison legte am Montag vorerst ein Pause ein. Zum Wochenauftakt hat keiner der großen US-Konzerne seine Bücher geöffnet. Erst am morgigen Dienstag geht es im Dow Jones mit 3M, Johnson & Johnson, American Express, Verizon und Microsoft weiter.

Die Aktien von Apple knackten erstmals die runde Marke von 140 US-Dollar und schlossen mit 2,8 Prozent im Plus. Der iPhone-Hersteller wird zwar erst am Mittwoch nach Börsenschluss seine Zahlen vorlegen, Anleger und Experten positionieren sich dafür aber scheinbar schon optimistisch.

Beim Computerspiele-Händler Gamestop ging die jüngste Kursrally weiter. Die Anteilscheine gewannen um weitere 18 Prozent, nachdem sie am vergangenen Freitag schon um mehr als die Hälfte zugelegt hatten. Aus Sorge vor einer Schieflage waren die Titel im Sommer 2020 noch auf einem Rekordtief zu haben gewesen, seit einigen Tagen kennen sie aber kein Halten mehr mit einem neuem Rekordniveau bei 159 Dollar. Am Markt wird dies damit begründet, dass nun solche Anleger im großen Stil zukaufen müssen, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt haben.

Aus Branchensicht gehörten am Montag zum Start die Papiere der Luftfahrt- und Reisebranche zu den größten Verlierern. Die Forderung nach strengeren Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden zuletzt lauter. So wird etwa der US-Präsident Joe Biden den Einreisestopp für Ausländer aus Europa erneuern, nachdem sein Vorgänger Donald Trump diesen kurz vor der Amtsübergabe aufgehoben hatte. Unter den US-Airlines verloren etwa United, Delta und American zwischen 2,5 und 4,2 Prozent.