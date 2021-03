US-Börsen (Schluss) 2 - Nasdaq Composite rutscht erneut ab

Tech-Index im bisherigen Jahresverlauf nun mit negativer Börsenperformance - Anleiherenditen nach Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell erneut gestiegen

Die Wall Street ist am Donnerstag erneut mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Belastet hatten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, welche die Anleiherenditen in den Vereinigten Staaten erneut anziehen ließen, hieß es am Markt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sackte um 1,11 Prozent auf 30.924,14 Punkte ab. Der S&P-500 verlor 1,34 Prozent auf 3.768,47 Zähler.

Der Nasdaq Composite büßte satte 2,11 Prozent auf 12.723,47 Einheiten ein. Damit wies der Tech-Index, der bereits am Vortag mehr als zweieinhalb Prozent verloren hatte, eine negative Börsenperformance für den bisherigen Jahresverlauf aus.

Powell hatte sich während des Handelsverlaufs zurückhaltend über den Anstieg der Kapitalmarktzinsen geäußert, was einen starken Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt auslöste. Er habe keine Maßnahmen der Fed gegen den Anstieg der Zinsen in Aussicht gestellt, monierten Händler.

In der Spitze stieg die Rendite zehnjähriger US-Anleihen heute bis auf knapp unter 1,55 Prozent. Höhere Zinsen für die als sicher geltenden Festverzinslichen machen die als riskanter geltende Anlageklasse Aktien unattraktiver. Für Unternehmen kann zudem die Refinanzierung teurer werden.

Mit Blick auf die Titel des Dow Jones führten Intel mit Verlusten von 2,6 Prozent das Feld der Verlierer an. Dahinter reihten sich Home Depot, Walt Disney und Johnson & Johnson ebenfalls mit Abgaben jenseits der Zwei-Prozent-Marke. Unter den wenigen Gewinnern schlossen Chevron mit plus 0,9 Prozent. Die Aktien des Ölkonzerns dürften von steigenden Ölpreisen profitiert haben.

Unter den weiteren Einzelwerten verloren die in New York gelisteten Papiere des deutschen Biotechnologiekonzerns Curevac nach anfänglichen Gewinnen letzten Endes mehr als zweieinhalb Prozent. Der Impfstoffhersteller hatte zuvor bekannt gegeben, dass man eine Produktionsvereinbarung mit dem Pharmakonzern Novartis unterschrieben hat. Novartis soll dabei Komponenten des Curevac-Coronaimpfstoffs herstellen.

Die Titel des US-Biotechkonzerns Amgen gaben um 0,9 Prozent nach, nachdem sie ursprünglich ebenfalls höher in den Handel gestartet waren. Wie am Donnerstag bekannt wurde, will Amgen den Konkurrenten Five Prime Therapeutics für 1,9 Milliarden Dollar übernehmen und damit sein Geschäft mit neuartigen Krebsarzneien stärken. Die Titel von Five Prime gingen dagegen mit einem satten Kurssprung von knapp 79 Prozent aus dem Handel.

Marvell Technology gaben dagegen um zwölf Prozent nach. Der Chiphersteller für die Breitbandkommunikation hatte am Vorabend seine Zahlen zum vierten Quartal 2020 vorgelegt und beim Ergebnis je Aktie lediglich wie erwartet abgeschnitten.

Square verloren mehr als sechs Prozent. Der von Twitter-Chef Jack Dorsey gegründete Finanzdienstleister übernimmt die Mehrheit des Musikdienstes Tidal für 297 Millionen Dollar (246,51 Mio. Euro).