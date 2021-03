US-Börsen (Schluss) 2 - Nasdaq Composite verliert 1,7 Prozent

New Yorker Indizes geben teils deutlich nach - Chinesische Regulierungsbehörde warnt vor Bewertungsblasen - Technologiewerte wenig gesucht

Die US-Börsen sind am Dienstag mit teils deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones war zeitweise in der Gewinnzone gelegen, drehte allerdings letztendlich doch ins Minus und schloss mit Abgaben von 0,46 Prozent auf 31.391,52 Einheiten. Auch der S&P-500 verlor 0,81 Prozent auf 3.870,29 Punkte. Beim technologielastigen Nasdaq Composite waren die Verluste mit minus 1,69 Prozent auf 13.358,79 Zähler am deutlichsten.

Für Verunsicherung sorgten einerseits Warnungen der chinesischen Regulierungsbehörde China Banking and Insurance Regulatory Commission. Diese hatte vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten gewarnt. Konkret sprach die Behörde davon, dass die derzeit hohen Kurse an den Märkten in den USA und in Europa nicht die realwirtschaftliche Entwicklung widerspiegeln würde.

Marktrelevante Konjunkturdaten wurden am Dienstag aus den USA nicht veröffentlicht. Weiterhin im Fokus steht daher das von US-Präsident Joe Biden geplante billionenschwere Konjunkturprogramm. Nachdem es vom Repräsentantenhaus bereits genehmigt wurde, soll noch in dieser Woche der Senat darüber beraten.

Schwach erwiesen sich am Dienstag vor allem Technologiewerte. So verloren etwa auch die Papiere des Videokonferenz-Anbieters Zoom satte 9,0 Prozent. Das obwohl der Konzern einen starken Ausblick auf das erste Jahresviertel 2021 vorlegte. Dieser übertraf dabei auch die Markterwartungen.

Für die Titel des Elektroautoherstellers Nio kam es noch dicker, sie rutschten um deutliche 13,1 Prozent ab. Der Konzern enttäuschte mit seinen Zahlen zum vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres. Dabei hatten die Titel im Jänner noch ein Rekordhoch von knapp 67 Dollar erreicht.

Auch die Anteilsscheine des Herstellers von Fleischersatzprodukten Beyond Meat gaben um 5,1 Prozent nach. Dabei lag ein positiver Analystenkommentar der Citigroup vor. Die Analystin Wendy Nicholson sieht nach dem Ende der Corona-Pandemie Potenzial für eine deutliche Erholung beim Umsatz und empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Die Aktien der Bekleidungskette Abercrombie & Fitch verloren nach Quartalszahlen 1,4 Prozent. Dagegen stiegen die Titel von Yum Brands um 0,2 Prozent. Der Schnellrestaurantketten-Betreiber hatte Übernahmepläne im Bereich Künstliche Intelligenz bekannt gegeben.