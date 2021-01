US-Börsen (Schluss) 2 - Nasdaq erstmals über 13.000-Punkte-Marke

Composite-Index der Technologiebörse zieht um 2,56 Prozent an - Auch Dow Jones und S&P-500 mit Rekordständen - Erleichterung über klare Verhältnisse in US-Politik

Die US-Börsen haben am Donnerstag klar fester geschlossen, nachdem sie im Tagesverlauf erneut Rekordstände erreicht hatten. Nach den zwei von den Demokraten gewonnen Stichwahlen im Bundesstaat Georgia und der formalen Bestätigung der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten in den beiden Kongresskammer herrschen nun klare Verhältnisse in der US-Politik. Dies wurde auch an der Wall Street positiv aufgenommen.

Unterstützung lieferten außerdem Konjunkturdaten. Die Stimmung der US-Dienstleister zeigte sich im Dezember trotz einer Verschärfung der Coronakrise unerwartet robust.

Der Dow Jones stieg um 0,63 Prozent auf 31.041,13 Punkte. Der marktbreite S&P-500 legte 1,48 Prozent auf 3.803,79 Einheiten zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann noch deutlichere 2,56 Prozent auf 13.067,48 Zähler. Er überschritt erstmals die Marke von 13.000 Punkten. Alle drei Indizes erreichten im Tagesverlauf neue Höchststände.

Nachdem die US-Demokraten auch den Senat kontrollieren, kann der gewählte Präsident Joe Biden seine politische Agenda nun leichter durchsetzen. Diese dürfte noch umfangreichere Konjunkturhilfen mit hohen Investitionen in die Infrastruktur vorsehen. Die Investoren konzentrierten sich daher auf die Chancen, die Bidens Agenda verspricht. Für sie seien die wirtschaftlichen Perspektiven der USA entscheidend, die sich in den nächsten Monaten aufhellen sollten, erläuterte Stephen Innes, Marktstratege beim Broker Axi.

Mittlerweile haben auch die beiden Kongresskammern offiziell den Sieg Bidens bei der Präsidentschaftswahl zertifiziert, nachdem am Vortag aufgebrachte Trump-Anhänger mit dem Sturm auf das Kapitol das politische Zentrum der USA zeitweise in ein Chaos gestürzt hatten.

Mit der Bestätigung von Bidens Wahlsiegs und der von Donald Trump angekündigten geordneten Machtübergabe werde nun aber Unsicherheit aus den Märkten genommen und hoffentlich ein Schlussstrich gezogen unter die letzten vier Jahre mit Trump als Präsidenten der USA, schrieb Analyst Neil Wilson von Markets.com.

Die Situation am Arbeitsmarkt bleibt unterdessen mit der zweiten Welle der Coronapandemie angespannt. In der Woche bis zum 2. Jänner stellten in den USA 787.000 Personen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie das Arbeitsministerium mitteilte. In der Woche davor waren es 790.000 Neuanträge gewesen. Volkswirte hatten im Schnitt mit 800.000 Erstanträgen gerechnet.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien der Walgreens Boots Alliance mit einem Plus von über fünf Prozent an die Spitze des Dow Jones. Die Apothekenkette meldete für das abgelaufene Quartal zwar einen deutlichen Verlust, allerdings fielen die Zahlen insgesamt weniger schlecht aus als erwartet.

Bei den Nebenwerten gerieten Bad Bath & Beyond schwer unter Druck und sackten um fast elf Prozent ab. Der auf Bäder und Küchen spezialisierte Einzelhändler enttäuschte mit seinen Geschäftszahlen die Anleger.