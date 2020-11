US-Börsen (Schluss) 2 - Neue Rekordhochs für S&P-500 und Nasdaq

Erfolgreiche Wochenbilanz

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag einen verkürzten Handelstag nach "Thanksgiving" mit Kursgewinnen beendet. Damit wurde an der an der Wall Street eine erfolgreiche Handelswoche absolviert. Die wichtigsten Indizes konnten laut US-Informationsdienst CNBC jeweils Wochenzuwächse von mehr als zwei Prozent verbuchen.

Der Dow Jones gewann am Freitag 37,90 Einheiten oder 0,13 Prozent auf 29.910,37 Zähler. Am Montag war er noch erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 30.000 Punkten geklettert. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index legte 0,24 Prozent auf 3.638,35 Zähler zu und markierte damit ein neues Rekordhoch auf Schlusskursbasis. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index steigerte sich um 0,92 Prozent auf 12.205,85 Zähler und erreichte damit ebenfalls ein Allzeithoch.

Neben den Hoffnungen auf einen baldigen Impftstoff gegen Covid-19 unterstützten die nachlassenden politischen Unsicherheiten in den USA. In den Vordergrund rückte die friedliche Machtübergabe des amtierenden US-Präsident Donald Trumps an Joe Biden, die sich immer mehr und mehr abzuzeichnen scheint. Trump hatte angekündigt, er würde das Wahlergebnis des US-Wahlkollegiums respektieren, wie auch immer es ausfallen würde. In den USA wird der Präsident erst durch ein Wahlmännersystem offiziell ins Amt gewählt, bevor er im Jänner angelobt wird.

Unter den Einzelwerten rückten die Aktien von Einzelhändlern in den Fokus, da am heutigen Handelstag der sogenannte "Black Friday" stattfindet - der Startschuss fürs Weihnachtsgeschäft. Wegen der Corona-Beschränkungen vielerorts verlagern Kunden ihre Einkäufe zunehmend ins Internet, was Onlinehändlern wie etwa Amazon zugutekommt. Die Aktien von Amazon schlossen mit plus 0,3 Prozent höher.

Nach oben ging es auch für die Anteilsscheine des Pharmakonzerns Moderna. Sie zogen um satte 16,4 Prozent hoch. Die Papiere des US-Pharmakonzerns Pfizer, der gemeinsam mit dem deutschen Biotech-Unternehmen Biontech ebenfalls an einem Corona-Impfstoff forscht, gewannen 1,9 Prozent.