US-Börsen (Schluss) 2 - Renditeanstieg und Inflationssorgen belasten

Indizes an der Wall Street mit starken Kursverlusten: Nasdaq Composite gibt 3,5 Prozent ab - Tech-Titel unter Druck - Berichtssaison setzt Akztente

Die Wall Street ist am Donnerstag mit satten Verlusten aus dem Handel gegangen. Grund dafür waren die weiter steigenden Renditen an den Anleihemärkten, die mit der Furcht vor einer anziehenden Inflation zusammenhängen.

Der Dow Jones verlor klare 1,75 Prozent auf 31.402,01 Einheiten. Der S&P-500 büßte satte 2,45 Prozent auf 3.829,34 Zähler ein. Der Nasdaq Composite rutschte gar um 3,52 Prozent auf 13.119,43 Punkte ab.

Investoren seien mehr und mehr überzeugt, dass die Inflation zunehme und die US-Notenbank zu einer Straffung ihrer Geldpolitik veranlassen würde, hieß es von Expertenseite. Höhere Zinsen lassen wiederum Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren in einem schlechteren Licht dastehen.

Technologiewerte leiden besonders unter dem Renditeanstieg, da sich dadurch ihre Finanzierungskosten erhöhen. Zudem waren sie in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich stark gestiegen. Insofern gaben im Dow Jones die Titel von Apple am heutigen Handelstag um 3,5 Prozent nach. Intel sackten um 4,4 Prozent ab. Die höchsten Abgaben verzeichneten allerdings im US-Leitindex Boeing mit minus 5,6 Prozent.

In der zweiten Börsenreihe stemmten sich allerdings Twitter gegen diesen Negativtrend mit plus 3,7 Prozent. Neue Geschäftsziele hatten begeistert. So will der Konzern den Umsatz bis 2023 mindestens verdoppeln und bis Ende 2023 mindestens 315 Millionen Nutzer gewinnen.

Wiederum klar tiefer schlossen die Wertpapiere von Tesla mit minus 8,1 Prozent. Zuvor waren Medienberichte bekannt geworden, wonach der E-Autohersteller die Produktion in seinem kalifornischen Werk vorrübergehend aussetzen werde.

Die Aktien von Best Buy rasselten um annähernd zehn Prozent hinab. Der Elektronik-Einzelhändler hatte schwache Quartalszahlen vorgelegt und auch mit seinem Ausblick seine Investoren wenig begeistern können.

Nvidia sackten nach Zahlen um 8,2 Prozent ab. Analysten befürchten, dass sich die Rechenzentrum-Sparte langsamer expandieren werde als bisher angenommen. Dies dürfte für Gewinnmitnahmen bei den Wertpapieren gesorgt haben, die im vergangenen Jahr deutlich gestiegen waren.

Moderna gewannen hingegen 2,5 Prozent. Der Pharmakonzern hatte angegeben, mit seinem Covid-Impfstoff heuer mehr als 18 Mrd. US-Dollar einzunehmen.

Nach oben ging es bei den Titeln von GameStop und zwar um 18,5 Prozent auf 108,7 US-Dollar. Der Kurs hatte sich bereits am Vortag mehr als verdoppelt, ohne dass auf Anhieb ein klarer Grund ersichtlich gewesen wäre. Angesichts der Zustände an den US-Börsen warnte der langjährige Partner von Staranleger Warren Buffett, Charlie Munger, vor Exzessen.