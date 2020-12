US-Börsen (Schluss) 2 - Sorgen vor Restriktionen wegen Covid-19

Beginn der Corona-Impfungen in den USA unterstützt nur im Frühhandel

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Nach Gewinnen im Frühhandel setzte sich an der Wall Street im Verlauf eine zurückhaltende Haltung der Anleger durch. Marktteilnehmer befürchten ungeachtet des Beginns der Corona-Impfungen in den USA weitere Beschränkungen wegen der Ausbreitung des Covid-19-Virus. Dies würde die US-Wirtschaft belasten.

Der Dow Jones gab 184,82 Einheiten oder 0,62 Prozent auf 29.861,55 Zähler ab, nachdem er im Handelsverlauf beim Tageshoch noch ein neues Rekordhoch markiert hatte. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index fiel 0,44 Prozent auf 3.647,49 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index steigerte sich hingegen um 0,50 Prozent auf 12.440,04 Zähler.

Die Aussicht auf ein milliardenschweres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat im Frühhandel noch die Aktienkurse an der Wall Street unterstützt. In den USA könnte es möglicherweise demnächst zur einer parteiübergreifenden Einigung auf ein rund 900 Milliarden US-Dollar schweres Konjunkturpaket kommen.

Zudem begannen nach einer Notfallzulassung in den Vereinigten Staaten die Impfungen gegen das Coronavirus mit einem Impfstoff von Biontech und Pfizer. An der Börse löste das keine neue Kaufwelle bei den Papiere von Biontech aus. Die Aktien die sich im heurigen Jahr bereits mehr als verdreifachten verloren am Montag 15 Prozent. Die Titel von Pfizer schlossen mit minus 4,6 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf einsetzende Gewinnmitnahmen.

Die Aktien von Curevac gewannen hingegen 2,5 Prozent. Zuvor hatte der deutsche Biotech-Konzern angekündigt, mit der für die Zulassung relevanten klinischen Phase-III-Studie für seinen Corona-Impfstoff zu beginnen. Mit ersten Ergebnissen wird Ende des ersten Quartals 2021 gerechnet.

Auch eine geplante Übernahmen brachte Bewegung in die US-Pharmabranche. Wie bekannt wurde, will der britische Pharmakonzern Astrazeneca seinen US-Konkurrenten Alexion für insgesamt 39 Milliarden Dollar übernehmen. Die Alexion-Titel sprangen um satte 29,2 Prozent nach oben. Die Analysten der Häuser Credit Suisse, Wedbush und Baird reagierten prompt und stuften jeweils die Aktie von "Outperform" auf "Neutral" ab.

Die Papiere von McDonald's profitierten von einem positiven Analystenkommentar und gewannen 2,0 Prozent auf 211,9 Dollar. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihr Kursziel von 230 auf 240 Dollar nach oben revidiert. Außerdem sprachen sie für die Aktien der Fast-Food-Kette eine Kaufempfehlung aus.