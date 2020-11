US-Börsen (Schluss) 2 - Stimmungseintrübung im Späthandel

Dow Jones und S&P-500 jeweils 1,16 Prozent im Minus - Zweiter Verlusttag in Folge

Die US-Börsen haben am Mittwoch einheitlich klar im Minus geschlossen, nachdem sich die Stimmung an der Wall Street im Späthandel eingetrübt hatte. Im Tagesverlauf waren sie noch leicht im Plus gelegen. Ein unmittelbarer Auslöser für den Stimmungsdreh war nicht auszumachen.

Bestimmendes Thema an der Wall Street ist weiterhin der Kampf gegen das Coronavirus. Hier gab es erneut positive Neuigkeiten hinsichtlich eines Covid-19-Impfstoffs.

Der Dow Jones ging um 1,16 Prozent tiefer bei 29.438,42 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-500 verlor 1,16 Prozent auf 3.567,79 Einheiten. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es 0,82 Prozent abwärts auf 11.801,60 Zähler. Für alle drei Indizes war es der zweite Verlusttag in Folge.

Nach Abschluss der letzten Analysen bei der Erprobung ihres Impfstoffes legten der deutsche Hersteller Biontech und der US-Konzern Pfizer erneut vielversprechende Daten vor. Demnach liegt die Wirksamkeit ihres Mittels zur Bekämpfung der Krankheit Covid-19 bei 95 Prozent. Der Impfstoff funktioniert den Angaben zufolge über alle Altersgruppen hinweg ähnlich gut. Auch die für eine Notfallzulassung in den USA notwendige Sicherheit des Impfstoffes sei gewährleistet.

Die an der Nasdaq notierten Biontech-Aktien legten um mehr als vier Prozent zu. Für die im S&P 500 enthaltenen und kürzlich aus dem Dow abgestiegenen Pfizer-Papiere ging es um 0,8 Prozent nach oben.

Gute Nachrichten kamen auch von Boeing: Dessen Unglücksflieger 737 Max erhielt nach mehr als eineinhalb Jahren unter Auflagen wieder die Starterlaubnis. Voraussetzung dafür ist unter anderem die Installation einer neuen Steuerungssoftware, wie die US-Flugaufsicht FAA mitteilte. Bis die 737 Max wieder voll in den Betrieb starten kann, dürfte es trotzdem noch etwas dauern. Zunächst müssen die letzten Wartungsarbeiten und Piloten-Trainings abgeschlossen werden.

Die Boeing-Aktien legten zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent zu, konnten diese Gewinne jedoch nicht halten und gingen schließlich um über drei Prozent tiefer aus dem Handel. Schon am Vortag hatten sie - beflügelt von der Aussicht auf die Wiederzulassung - mehr als acht Prozent gewonnen. Die Nachricht der FAA nehme in nächster Zeit einiges an Risiko und Unsicherheit aus der Aktie heraus, weshalb der Boeing-Aktienkurs noch Spielraum nach oben haben könnte, schrieben die Analysten von Credit Suisse in einer aktuellen Studie.

In unterschiedliche Richtungen bewegten sich die Aktien der Einzelhändler Target und Lowe's. Bei Lowe's blieben positive Überraschungen mit Blick auf die Gewinnentwicklung aus, die Aktien verloren mehr als acht Prozent. Bei Target hingegen übertraf das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis die Markterwartung deutlich. Für die Papiere ging es um mehr als zwei Prozent nach oben.