US-Börsen (Schluss) 2 -US-Börsen schließen knapp leichter

Berichtssaison liefert gemischte Signale - Anleger blicken gespannt auf Fed-Zinssitzung - J&J und 3M im Dow Jones nach Quartalszahlen mit deutlichen Zugewinnen

Die US-Börsen sind am Dienstag mit knappen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 30.937,50 Punkten. Der S&P-500 ging mit Abschlägen von 0,15 Prozent bei 3.849,57 Einheiten aus dem Handel. Für den Nasdaq Composite ging es am Dienstag um 0,07 Prozent auf 13.626,07 Zähler nach unten.

Von der Berichtssaison an der Wall Street kamen gemischte Signale, dementsprechend blieben eindeutige Impulse für die Märkte aus. Insgesamt hielten sich positive und negative Quartalszahlen von US-Konzernen die Waage.

Im Blickfeld der Anleger stehen nun die Ergebnisse der zweitägigen Fed-Zinssitzung die am morgigen Mittwoch erwartet werden. Inmitten der Corona-Pandemie beraten die Notenbanker dabei über den weiteren geldpolitischen Kurs. Am Leitzins, der bereits in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, dürfte sich dabei jedoch nichts ändern.

Aktuelle Konjunkturdaten konnten die Märkte am Dienstag ebenso nicht entscheidend antreiben. Wie das Marktforschungsinstitut Conference Board mitteilte, hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Jänner aufgehellt. Im Vergleich zum Vormonat stieg das Verbrauchervertrauen um 2,2 auf 89,3 Punkte. Analysten hatten zuvor im Schnitt mit einem geringeren Plus auf 89,0 Punkte gerechnet.

Bei den Einzelwerten im Dow Jones brachten frische Quartalszahlen Bewegung in beide Richtungen. Für die Papiere des Pharma- und Medizintechnikkonzerns Johnson & Johnson ging es um klare 2,7 Prozent nach oben. Dank guter Geschäfte in der Arzneimittelsparte hat sich der Konzern in der Corona-Pandemie besser geschlagen als erwartet.

Ebenso fester zeigten sich die Papiere des Mischkonzerns 3M (plus 3,3 Prozent). Nach einer unerwartet guten Geschäftsentwicklung Ende 2020 rechnet der Vorstand für 2021 mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll 9,20 bis 9,70 Dollar betragen.

Ein sattes Minus von 4,1 Prozent bauten die Aktien von American Express. Dem Kreditkartenanbieter machte auch zum Jahresende die deutliche Kaufzurückhaltung der Konsumenten inmitten der Coronakrise zu schaffen. In den drei Monaten bis Ende Dezember fiel der Gewinn des Konzerns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 15 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar.

Verluste von 3,2 Prozent verzeichneten auch die Papiere des Telekommunikationskonzerns Verizon. Im Geschäftsjahr 2020 verbuchte der Konzern einen Umsatzrückgang von 2,7 Prozent auf 128,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn sank um über 7 Prozent auf 18,3 Milliarden Dollar.

Im breiter gefassten S&P-500 stiegen die Titel von General Electric um satte 2,7 Prozent. Zwar wurden die Quartalszahlen als eher enttäuschend gewertet. Allerdings kam der besser als erwartet ausgefallene Ausblick auf den Mittelzufluss am Markt gut an.