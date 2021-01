US-Börsen (Schluss) 2 - US-Börsen schließen mit leichten Zugewinnen

Märkte gehen nach impulsarmen Handel im Plus über die Ziellinie - Bankenwerte gut gesucht - Uber-Titel nach Kurssprung auf neuem Rekordhoch

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag in einem impulsarmen Handel wenig bewegt. Nachdem die Kurse weitgehend um die Vortagesstände schwankten, konnten die wichtigsten Indizes in New York letztendlich Gewinne über die Ziellinie bringen.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,19 Prozent auf 31.068,69 Punkte. Auch der breiter gefasste S&P-500 ging mit Zugewinnen von 0,04 Prozent auf 3.801,19 Einheiten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq Composite legte ebenso um 0,28 Prozent auf 13.072,43 Punkte zu.

Angesichts der nahenden Berichtssaison und der bereits hohen Bewertungen am Markt hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger in Grenzen. Dennoch behielten die Käufer am Dienstag die Oberhand, nachdem die wichtigsten Indizes in New York zum Wochenauftakt noch in der Verlustzone geschlossen hatten.

Einerseits hofft man am Markt zwar weiterhin auf neue milliardenschwere Konjunkturpakete, die der kommende US-Präsident Joe Biden bereits ankündigte, sowie eine Fortsetzung der extrem lockeren Geldpolitik der Notenbanken. Andererseits setzt die Corona-Pandemie der weltweiten Wirtschaft weiterhin stark zu.

Wichtige Konjunkturdaten standen am Dienstag nicht auf der Agenda. Spannend dürfte es vor allem zu Ende der Handelswoche werden, wenn unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen im Dezember anstehen. Zudem eröffnen am Freitag einige US-Banken mit ihren Quartalszahlen die Berichtssaison in den USA.

Branchenseitig waren am Dienstag die Papiere des Bankensektor gefragt. Im Dow Jones kletterten die Aktien von Goldman Sachs um satte 2,8 Prozent und auch JPMorgan Chase gewannen 1,5 Prozent. Außerhalb des wohl bekanntesten Börsenindex der Welt stiegen zudem die Titel von Wells Fargo um 2,1 Prozent und jene der Bank of America gewannen 1,8 Prozent.

Dabei profitierten die Bankenwerte vor allem von der Verkaufswelle bei US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit. Die dadurch zunehmende Spanne zwischen kurz- und langfristigen Zinsen kommt dem Kreditgeschäft der Geldhäuser zugute.

Deutliche Zugewinne verzeichneten auch die Anteilsscheine des Fahrdienstvermittlers Uber, sie schlossen mit einem satten Plus von 7,2 Prozent und stiegen somit auf ein neues Rekordhoch. Das, obwohl zuvor der Vision Fund der Softbank Group mitgeteilt hatte, Uber-Aktien im Wert von rund 2 Milliarden Dollar verkauft zu haben.

Mit deutlichen Aufschlägen von 5,7 Prozent schlossen die Papiere des Videokonferenzdienst Zoom. Das Unternehmen will mit einem Aktienangebot im Wert von mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar auffüllen. Wie der Konzern mitteilte, kann die Platzierung um weitere Aktien im Wert von 225 Millionen Dollar erweitert werden.

Von den gestrigen Verlusten erholt zeigten sich unterdessen die Titel des Elektroautoherstellers Tesla. Mit Zugewinnen von 4,7 Prozent nähern sich die Tesla-Papiere wieder dem zuvor erreichten Rekordhoch.