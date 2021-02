US-Börsen (Schluss) 2 - US-Börsen schließen überwiegend im Minus

Konjunkturdaten Mangelware - Ökonomen warnen vor zu starkem Anstieg der Inflation - Berichtssaison bringt etwas Bewegung

Die US-Börsen haben am Dienstag überwiegend mit Verlusten geschlossen. So verlor der Dow Jones Industrial knappe 0,03 Prozent auf 31.375,83 Einheiten. Auch der S&P-500 gab um 0,11 Prozent auf 3.911,23 Einheiten nach. Einzig der Nasdaq Composite rettete leichte Aufschläge von 0,14 Prozent auf 14.007,70 Punkte über die Ziellinie.

Nach sechs Gewinntagen in Folge gingen es somit für die wichtigsten Indizes in New York zumindest teilweise wieder etwas nach unten. Der Handel erwies sich am Dienstag als relativ impulsarm. Konjunkturdaten waren in Übersee Mangelware.

Die bereits hohen Bewertungen am Markt nach den deutlichen Aufschlägen der vergangenen Wochen scheint die Kauflaune der Anleger nicht bedeutend zu trüben. Laut Marktteilnehmern wirken sich vor allem die weltweit derzeit sinkenden Corona-Neuinfektionszahlen und das Voranschreiten der Impfkampagne positiv auf die Börsenstimmung aus.

Unterdessen bleibt auch das geplante 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket in den USA im Fokus. Einerseits hoffen viele Anleger auf weitere Hilfen für die US-Wirtschaft. Andererseits mehrten sich zuletzt die Warnungen von Ökonomen vor einem starken Anstieg der Inflation durch das Paket. Dies könnte sich langfristig negativ auf die Märkte auswirken.

Bewegung brachten am Dienstag Quartalsberichte von einigen US-Konzernen. Auch nach Börsenschluss geht die Berichtssaison weiter. Nach Läuten der Börsenglocke in New York werden unter anderem der Netzwerkspezialist Cisco, der Social-Media-Konzern Twitter und der Fahrdienstvermittler Lyft die Bücher öffnen. Für die Cisco-Aktien ging es am Dienstag um 0,9 Prozent nach unten. Unterdessen schlossen die Titel von Lyft mit 0,4 Prozent im Plus und die Twitter-Papiere kletterten gar um satte 2,9 Prozent.

Die Corona-Pandemie hat im abgelaufenen Geschäftsjahr auch dem Spezialchemiekonzern DuPont ordentlich zugesetzt und den US-Konzern tief in die roten Zahlen gerissen. Unterm Strich stand 2020 ein Verlust von 3 Milliarden Dollar zu Buche. Im Jahr davor hatte der Konzern noch einen Gewinn von 500 Milliarden Dollar eingefahren. Die Anteilsscheine von DuPont schlossen mit Verlusten von 4,3 Prozent.

Die Aktien des Diagnostikspezialisten Quidel gewannen an der Nasdaq 1,5 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, prüft Quidel einen möglichen Zusammenschluss mit dem Biotech-Unternehmen Qiagen. Es habe dabei bereits erste Annäherungsversuche seitens Quidel gegeben, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Die Titel von Qiagen gaben hingegen um 3,1 Prozent nach.

Für die Titel des Bier- und Spirituosenkonzerns Constellation Brands ging es am Dienstag um 2,3 Prozent auf 233,80 Dollar nach oben. Zuvor hatten sich die Analysten von Goldman Sachs positiv zu der Aktie geäußert. Sie nahmen die Papiere in ihre " Conviction Buy List" auf und hoben gleichzeitig ihr Kursziel von 255 auf 275 Dollar an.