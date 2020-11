US-Börsen (Schluss) 2 - Wall Street mit starker Handelswoche

S&P-500 Index markiert am Freitag neues Rekordhoch - Dow mit Wochenplus von etwa vier Prozent

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag fester geschlossen und damit eine starke Handelswoche absolviert. Der Dow Jones gewann 399,64 Einheiten oder 1,37 Prozent auf 29.479,81 Zähler. Auf Wochensicht gewann der wohl weltweit bekannteste Börsenindex dank der Kurs-Rally vom Wochenbeginn um etwa vier Prozent.

Am Montag war der Dow in der Spitze um fast sechs Prozent auf ein Rekordhoch geschnellt und hatte den Sprung über die 30.000er Marke nur knapp verpasst. Vor allem die Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff hatten die Börsen weltweit befeuert. "Die guten Ergebnisse der Impfstofftests wecken Hoffnungen, dass nach dem Winter die Wirtschaft wieder stark wächst", schrieb am Freitag ein Ökonom von der Investmentbank Credit Suisse. Zwar seien mit Blick auf die Herstellung und Verteilung von Impfstoffen noch viele Frage offen; eine Impfung auch nur der verletzlichsten Bevölkerungsgruppen würde aber das Risiko eines neuerlichen Ausbruchs erheblich eindämmen.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index legte zum Wochenausklang um 1,36 Prozent auf 3.585,15 Zähler zu und markierte damit laut US-Finanzinformationsdienst CNBC auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index steigerte sich um 1,02 Prozent auf 11.829,29 Punkte.

Dass die Märkte gegenwärtig auf einen Corona-Impfstoff setzen, war auch mit Blick auf die Kurse der Biotech-Unternehmen Biontech und Curevac zu beobachten, die beide an der Nasdaq notiert sind: Biontech gewannen 4,3 Prozent und Curevac fast 8 Prozent. Beide Unternehmen hatten jüngst mit ermutigenden Nachrichten zu Impfstoffen gegen Covid-19 aufgewartet.

Unterstützung für die Wall Street gab es zum Wochenausklang auch von überraschend guten Quartalszahlen und Prognosen der Technologiekonzerne Cisco Systems und Applied Mateials.

An die Spitze des Dow Jones Index setzten sich Cisco Systems mit einem Plus von sieben Prozent. Die Umsatzprognose des Telekom- und Internet-Ausrüsters überraschte am Markt positiv. Analyst Rod Hall von Goldman Sachs sprach zudem von einer zunehmend attraktiven Bewertung der Aktie.

Papiere von Applied Materials zogen um 4,3 Prozent hoch. Auch hier sprachen Analysten von optimistischen Prognosen des Herstellers von Anlagen für die Halbleiterindustrie. Die Bank RBC und die Handelshäuser Cowen und Stifel erhöhten die Kursziele für die Aktien und rieten zum Kauf.

Aktien von Walt Disney legten um 2,1 Prozent zu. Das Entertainment-Imperium erholt sich allmählich vom Corona-Schock, der weite Teile der Aktivitäten stillgelegt hatte. Der Fokus auf das Video-Streaming direkt zum Konsumenten mache sich bezahlt, merkte Analyst Brett Feldman von Goldman Sachs an.