US-Börsen (Schluss) 2 - Wall Street schließt klar fester

Dow Jones gewinnt 1,1 Prozent - Hoffnung auf weiteres US-Konjunkturpaket treibt Märkte an - Konjunkturdaten zeichnen kein klares Bild

Die US-Börsen haben am Dienstag die Handelssession mit deutlichen Zugewinnen beendet. Von veröffentlichten Konjunkturdaten kamen zwar uneinheitliche Signale. Jedoch treibt die Aussicht auf ein baldiges weiteres US-Konjunkturpaket die Märkte an.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,13 Prozent bei 30.199,31 Punkten. Der S&P-500 gewann 1,29 Prozent auf 3.694,62 Einheiten. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 1,25 Prozent auf 12.595,06 Zähler nach oben.

Bereits vor den US-Wahlen Anfang November war ein neues Konjunkturpaket zur Stützung der Wirtschaft inmitten der Corona-Pandemie erwartet worden. Bisher hatten sich die Demokraten und die Republikaner allerdings nicht einigen können. Jüngst mehrten sich allerdings wieder die Anzeichen, dass schon bald ein neues Paket auf den Weg gebracht werden könnte.

Am Dienstag veröffentlichte Konjunkturdaten zeichneten kein klares Bild. Einerseits steigerte die US-Industrie ihre Produktion im November um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das war mehr als von Analysten zuvor erwartet, sie hatten lediglich mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet.

Andererseits trübte sich jedoch die Stimmung unter New Yorker Industrieunternehmen im Dezember überraschend ein. Der Empire-State-Index fiel von 6,3 Punkten im Vormonat auf 4,9 Punkte. Zuvor hatten Analysten im Mittel einen unveränderten Wert erwartet.

Die Blicke der Anleger richten sich nun voll und ganz auf die am morgigen Mittwoche erwarteten Ergebnisse der Fed-Sitzung. Die US-Notenbank bestimmt dabei den weiteren geldpolitischen Kurs inmitten der Pandemie. An dem Leitzins der derzeit bei der Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, dürfte sich dabei nichts ändern.

Allerdings könnte die Fed Anpassungen an den milliardenschweren Wertpapierkäufen zur Stützung der Konjunktur vornehmen. Zudem könnte Fed-Chef Jerome Powell betonen, wie wichtig weitere Konjunkturmaßnahmen des Staates seien, hieß es von einem Marktteilnehmer.

Im Dow Jones waren am Dienstag die Papiere des Technologieriesen Apple mit plus 5,0 Prozent Spitze. Laut einem Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei", will der Technologieriese die Produktion seiner iPhone-Modelle im ersten Halbjahr 2021 um 30 Prozent steigern.

Bei den Papiere von Prevail Therapeutics sorgten Übernahmemeldungen für ein Kursfeuerwerk von über 82 Prozent auf 22,75 Dollar. Wie bekannt wurde, will der Pharmakonzern Eli Lilly (plus 6,0 Prozent) das auf Gentherapien spezialisierte Biotechunternehmen für insgesamt rund 1,04 Milliarden US-Dollar kaufen. Die Anteilseigner von Prevail sollen 22,50 Dollar je Aktie erhalten.

Kurz vor einer möglichen Notzulassung legte die US-Arzneimittelbehörde FDA Zahlen zur hohen Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Moderna vor. Medien berichteten, dass damit die Notzulassung des Impfstoffs bereits am Freitag wahrscheinlich sei. Moderna-Aktien setzten aber nach dem Kurssprung Ende November nun ihre Korrektur fort und fielen am Dienstag um 5,1 Prozent.

Die Papiere von Bristol-Meyers Squibb (BMS) profitierten von einer positiven Analystenstudie und gewannen 4,3 Prozent. Zu der Pharmaaktie hatte sich Goldman Sachs positiv geäußert und sie auf die "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Werte gehoben.