US-Börsen (Schluss) 2 - Wall Street schließt mehrheitlich mit Abgaben

Angst vor neuerlichen Lockdown-Maßnahmen und Spannungen zwischen USA und China trüben Stimmung - Curevac will Covid-Impfstoffzulassung in Europa und Lateinamerika beantragen

Die US-Börsen sind am Montag überwiegend mit Abgaben aus dem Handel gegangen. Einmal mehr konnten sich jedoch die Technologiewerte dem negativen Marktumfeld entziehen. Neben den Sorgen um weiter stark steigende Covid-Neuinfektionszahlen lasteten am Montag vor allem neuerlich Spannungen zwischen den USA und China auf der Börsenstimmung.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,49 Prozent auf 30.069,79 Punkte. Ebenso mit Verlusten ging der S&P-500 aus dem Handel, er verlor 0,19 Prozent auf 3.691,96 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite brachte hingegen ein Plus von 0,45 Prozent auf 12.519,95 Punkte über die Ziellinie.

Angesichts der weiter steigenden Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus fürchten Anleger zunehmen neuerliche Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Ihre Hoffnungen richten Marktteilnehmer daher vor allem auf weitere Konjunkturhilfe der US-Regierung. Bisher konnten sich Republikaner und Demokraten noch nicht auf weitere Hilfsmaßnahmen einigen.

Daneben standen am Montag auch erneute Spannungen zwischen den USA und China im Fokus. Laut Berichten plant die scheidende US-Regierung neue Sanktionen gegen mindestens ein Dutzend hochrangiger Vertreter des chinesischen Staats.

Bei den Einzelwerten gerieten einmal mehr die Aktien eines Corona-Impfstoffherstellers ins Blickfeld der Anleger. An der Nasdaq legten die Papiere des deutsche Biotechunternehmens Curevac um 7,7 Prozent. Zuvor hatte der Konzern angekündigt eine Zulassung seines Corona-Impfstoffkandidaten in der EU und in Lateinamerika beantragen zu wollen. Die für die Zulassung entscheidende klinische Phase-III-Studie soll bis Ende 2020 eingeleitet werden.

Unterdessen schossen die Aktien von Eastman Kodak um rund 60 Prozent hoch. Dem war ein Pressebericht vorausgegangen, wonach dem Unternehmen mit Blick auf einen Staatskredit zur Produktion von Arzneimittelbestandteilen offenbar kein Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Ein geplanter 765 Millionen US-Dollar schwerer Kredit war im August von der US-Regierung auf Eis gelegt worden, weil es Vorwürfe von Fehlverhalten rund um den Deal gab.

Im Dow Jones gaben angesichts rückläufiger Ölpreise die Aktien des Ölkonzerns Chevron um deutliche 2,7 Prozent nach. Daneben fielen außerhalb des wohl bekanntesten Börsenindex der Welt auch die Anteilsscheine von ExxonMobil um 1,9 Prozent.

Mit Zugewinnen von 2,4 Prozent auf 238,17 Dollar schlossen hingegen die Papiere des Flugzeugherstellers Boeing. Zuvor hatten die Analysten der Investmentbank UBS ihre Empfehlung für die Boeing-Titel auf "Buy" angehoben. Auch das Kursziel wurde kräftig von 150 auf 300 Dollar nach oben gesetzt.