US-Börsen (Schluss) 2 - Wall Street schließt mit Aufschlägen

Verhandlungen über US-Konjunkturhilfsprogramm gehen weiter - Sonos springen um fast 30 Prozent hinauf

Die US-Börsen sind am Donnerstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Noch am Vortag wogen Corona-Sorgen schwer auf den New Yorker Aktienindizes. Als kursstützend erachtete der Markt die Nachricht, dass der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, angesichts der wieder steigenden Corona-Infektionsfälle in den Vereinigten Staaten mit den Demokraten weiter über ein Konjunkturhilfsprogramm verhandeln wolle.

Der US-Leitindex Dow Jones stieg um 0,15 Prozent auf 29.483,23 Zähler und der breiter gefasste S&P-500 legte um 0,39 Prozent auf 3.581,87 Punkte zu. Der Nasdaq Composite erhöhte sich gar um 0,87 Prozent auf 11.904,71 Einheiten.

Die Lage um die steigenden Covid-Erkrankungsziffern blieb bis zuletzt allerdings angespannt. Ein führendes Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses, Admiral Brett Giroir, sagte in einem TV-Interview, dass die USA in der Pandemie an einem "gefährlichen Punkt" angekommen seien.

Bei den Einzelwerten gewannen die Aktien von Nvidia 0,09 Prozent. Das Geschäft mit Rechenzentren und neuen Grafikkarten hat dem IT-Unternehmen im vergangenen Quartal zwar einen kräftigen Umsatzsprung beschert. Gleichzeitig wies es jedoch darauf hin, dass sich das Erlöswachstum im Rechenzentren-Geschäft im laufenden Quartal etwas abschwächen könnte.

Macy's stiegen am heutigen Handelstag nach anfänglichen Kursabgaben um 2,11 Prozent. Die kriselnde Kaufhauskette litt im abgelaufenen Quartal weiter stark unter der Coronapandemie. In den drei Monaten bis Ende Oktober machte das Unternehmen einen Verlust von 91 Mio. Dollar. Am Markt war allerdings schlimmeres befürchtet worden.

Bei den Nebenwerten sprangen die Titel von Sonos um fast 30 Prozent hinauf. Der Hersteller von Lautsprechern hatte mit seinem am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen von Analysten übertroffen. Auch die Prognose für das Gesamtjahr wurde positiv aufgenommen.

Die Aktien von L Brands kletterten um 17,67 Prozent nach oben. Der Mutterkonzern von Victoria's Secret hatte besser als erwartete Drittquartalszahlen vorgelegt.

Auch der Nasdaq-Börsenbetreiber rückte in den Vordergrund, denn er übernimmt die auf die Bekämpfung von Finanzbetrug spezialisierte Softwarefirma Verafin. Die Nasdaq legt 2,75 Mrd. Dollar in bar für das im Jahr 2003 gegründete kanadische Unternehmen auf den Tisch, wie der Betreiber der gleichnamigen US-Technologiebörse mitteilte. Die Aktie gewann 1,65 Prozent.