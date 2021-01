US-Börsen (Schluss) 2 - Wall Street schließt mit Gewinnen

Dow Jones steigt um 0,38 Prozent - Nasdaq Composite mit deutlicheren Aufschlägen von mehr als eineinhalb Prozent

Die US-Börsen haben am Dienstag mit Gewinnen geschlossen, wobei neben Quartalszahlen auch Aussagen der zukünftigen US-Finanzministerin Janet Yellen im Vordergrund standen. Sie äußerte sich unter anderem zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise als auch zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China - all dies einen Tag vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Joe Biden.

Der Dow Jones ging um 0,38 Prozent höher bei 30.930,52 Punkte aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,81 Prozent auf 3.798,91 Zähler. Der Nasdaq Composite gewann indes 1,53 Prozent auf 13.197,18 Einheiten.

In ihrem neuen Amt will die ehemalige Fed-Chefin Yellen mit großzügigen Maßnahmen gegen die Folgen der Coronakrise für die US-Wirtschaft ankämpfen. "Das Klügste, was wir machen können, sind große Schritte. Ich bin überzeugt, dass auf lange Sicht die Vorteile die Kosten überwiegen werden", sagte die designierte Finanzministerin.

Analyst Simon Deeley von der Bank RBC sprach indes von einer "klar auf Risiko eingestellten Stimmung" der Investoren. In deren Fokus stehe Bidens Amtseinführung und die damit verbundene Aussicht auf ein 1,9 Billionen US-Dollar schweres Hilfspaket für die Wirtschaft und das Land.

Unter den Einzelwerten rückten unter anderem Zahlenvorlagen in den Fokus. So gaben die Wertpapiere der Bank of America um 0,73 Prozent, nachdem sie über weite Teile des Handelstags im Plus notiert hatten. Der Konzern hatte zuvor seine Zahlen zum vierten Quartal vorgestellt. Die Aktie der Goldman Sachs gab indes im Finanzsektor um 2,26 Prozent nach. Hierbei dürften es sich nach überraschenden Viertquartalszahlen 2020 um Gewinnmitnahmen gehandelt haben, hieß es am Markt.

Die Wertpapiere von Halliburton verloren nach frisch vorgelegten Quartalszahlen ebenfalls an Kurswert. Sie verbilligten sich am Dienstag um fast ein Prozent.

General Motors schossen wiederum um 9,72 Prozent hinauf. Microsoft (plus 1,78 Prozent) will im Geschäft mit selbstfahrenden Autos mitmischen. Der Windows-Riese beteiligt sich an einer 2 Milliarden US-Dollar schweren Finanzierungsrunde der Robotaxi-Firma Cruise des Autokonzerns.

Unterdessen soll Boeings Krisenjet 737 Max nach fast zwei Jahren Flugverbot auch in Europa demnächst wieder starten dürfen. Er erwarte die Wiederzulassung in der nächsten Woche, sagte der Chef der europäischen Luftfahrtbehörde EASA, Patrick Ky. Nach Ansicht der Behörde erfüllten die Verbesserungen an dem Flugzeugtyp die Anforderungen an die Flugsicherheit. Die Anteilsscheine von Boeing gewannen 3,13 Prozent an Höhe.

Zuletzt standen auch Übernahmen im Fokus. So soll der Laserhersteller Coherent vom US-Konzern Lumentum übernommen werden. Der Photonik-Spezialist will dafür insgesamt 5,7 Mrd. US-Dollar aufwenden. Die Aktien von Coherent schossen um 29,65 Prozent hinauf. Lumentum gaben um satte 11,02 Prozent nach.