US-Börsen (Schluss) 2 - Wall Street schließt ohne klare Richtung

Techtitel gefragt - Aktien der "Old Economy" gaben dagegen nach - Apple will selbstfahrende Autos auf den Markt bringen

Die US-Börsen sind am Dienstag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones gab um 0,67 Prozent auf 30.015,51 Einheiten nach. Für den breiter gefassten S&P-500 ging es um 0,21 Prozent nach unten auf 3.687,26 Punkte.

Im Plus ging dagegen der Nasdaq Composite aus dem Handel. Der technologielastige Börsenindex erhöhte sich um 0,51 Prozent auf 12.807,92 Zähler. Auch der Nasdaq-100 verbuchte Zugewinne. Sie fielen mit plus 0,22 Prozent auf 12.717,56 Einheiten etwas geringer aus.

Auf den Wertpapieren der sogenannten "Old Economy" dürften weiterhin die Sorgen um eine neue, in Großbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus gelastet haben, hieß es am Markt. Überdies hatten zuletzt veröffentlichte Konjunkturdaten zum Verbrauchervertrauen und vom Immobilienmarkt unter den Erwartungen gelegen. Zudem sprachen einige Marktstimmen von einer "Überbewertung" des Marktes trotz des kürzlich geschnürten US-Konjunkturpakets von 900 Mrd. US-Dollar.

Den Tech-Sektor stützten allerdings einige Werte, darunter auch die Papiere von Apple. Sie gewannen am heutigen Handelstag 2,85 Prozent. Laut Medienberichten plant Apple bis 2024 ein selbstfahrendes Auto auf den Markt zu bringen. Diese könnte mit eine eigenen Batterietechnik ausgestattet sein, die einerseits weniger Platz einnimmt und andererseits mehr Reichweite ermöglichen soll.

Die Anteile des zukünftigen Konkurrenten Tesla, der ebenfalls auf selbstfahrende Autos setzt, sackten indes um 1,46 Prozent ab. Bereits am Vortag hatten Tesla Abgaben verzeichnet.

Unter den weiteren Anteilesscheinen im Dow reagierten indes die Amgen-Aktien mit minus 2,78 Prozent auf eine kürzlich veröffentlichte, negative Studie zu einem Asthma-Medikament des Pharmakonzerns.

Waltmart reduzierten sich indes um 1,21 Prozent. Das US-Justizministerium hatte zuvor angegeben, den Konzern zu verklagen, weil Walmart der Auffassung der Behörden zufolge zur Opioidkrise in den Vereinigten Staaten beitrage. Im Sog dieser Nachrichten rutschten auch die Wertpapiere der Apothekenkette Walgreens um 3,44 Prozent ab.

Die Wertpapiere des Heimtrainerherstellers Peloton legten in der zweiten Börsenreihe dagegen um mehr als elf Prozent zu. Peloton will seinen Konkurrenten Precor für rund 420 Millionen Dollar übernehmen. Im heurigen Jahr hatten die Peloton-Aktien bisher bereits mehr als 400 Prozent zugelegt.