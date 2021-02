US-Börsen (Schluss) 2 - Wall Street von Inflationssorgen belastet

Walmart nach enttäuschenden Zahlen am Dow Jones Ende

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Donnerstag einheitlich im Minus geschlossen. Der Dow Jones verlor 119,68 Einheiten oder 0,38 Prozent auf 31.493,34 Zähler. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gab um 17,36 Punkte (minus 0,44 Prozent) auf 3.913,97 Zähler nach. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index ermäßigte sich um 100,14 Einheiten oder 0,72 Prozent auf 13.865,36 Zähler.

Im Fokus bleibt die aktuelle Diskussion um eine Rückkehr der Inflation. Börsianern zufolge wächst angesichts steigender Anleiherenditen die Sorge, dass höhere Kreditkosten eine Rallye zunichtemachen könnten, welche die wichtigsten Aktienindizes zuletzt in Rekordhöhen getrieben hat.

Die jüngsten US-Konjunkturdaten zeigten ein gemischtes Bild. So stiegen die Preise für in die USA eingeführte Güter zu Beginn des Jahres stärker als erwartet. Zudem legte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend zu. Hingegen trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Februar weniger als erwartet ein.

Der mit Abstand größte Dow-Verlierer waren die Aktien von Walmart, die um 6,5 Prozent absackten. Boomende Online-Verkäufe ließen zwar beim größten US-Einzelhändler in der Pandemie die Geschäfte brummen, doch hohe Kosten und Ausgaben verhagelten ihm die Bilanz. Für 2021 gab Walmart einen verhaltenen Geschäftsausblick ab, was neben dem aufgelaufenen Quartalsverlust nicht gut bei Anlegern ankam.

Mit einem Tagesverlust von 3,3 Prozent notierten die Boeing-Aktien ebenfalls am unteren Ende des Dow Jones. Hier waren die Vorgaben aus Europa mit deutlichen Kursverlusten auch bei Airbus düster. Die Corona-Krise und der geplante Abbau von Arbeitsplätzen haben dem europäischen Konkurrenten einen Milliardenverlust eingebrockt.

Die Apple-Aktien gehörten im Zuge der Verluste bei Technologiewerten mit minus 0,8 Prozent wie schon am Vortag zu den Verlierern. Zwischenzeitlich fielen sie unter 128 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Investorenlegende Warren Buffett sein Engagement in der Aktie reduzierte und in Standardwerte umschichtete. Auch dies trübt neuerdings das Bild im Tech-Sektor.

Facebook-Aktien sanken um 1,5 Prozent. Facebook sucht im Disput mit der australischen Regierung über ein umstrittenes Mediengesetz die direkte Konfrontation - und hat wichtige Nachrichtenseiten auf seiner Plattform gesperrt. Australische Facebook-Nutzer können nun keine nationalen oder internationalen journalistischen Inhalte mehr teilen.

Der Chef des während der Gamestop-Aktienturbulenzen ins Kreuzfeuer der Kritik geratenen Online-Brokers Robinhood Markets, Vlad Tenet, hat Vorwürfe angeblicher Absprachen seines Unternehmens mit Großinvestoren vor dem US-Kongress zurückgewiesen. Der Ausschuss für Finanzdienstleistungen untersucht, wie die Aktien von GameStop und anderen Titeln in schwindelerregende Höhen getrieben werden konnten. Die Gamestop-Titeln schlossen den Handelstag mit einem satten Abschlag von 11,4 Prozent bei 40,69 Dollar - im Handelsverlauf hatten die Titeln aber zwischenzeitlich bei beinahe 48 Dollar notiert.