US-Börsen (Schluss) 2 - Wenig Bewegung, aber erneut Rekorde

Dow Jones und S&P-500 nach Höchstständen schließlich kaum verändert - Nasdaq mit weiteren Kursgewinnen

Die US-Börsen haben am Donnerstag mehrheitlich wenig verändert geschlossen. Nach dem starken Vortag am Tag der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden am Vortag ist der Wall Street am Donnerstag im frühen Handel die Luft ausgegangen. Die wichtigsten New Yorker Aktienindizes erreichten zunächst zwar wie schon am Vortag Rekordstände, danach reichte es jedoch für keine großen Sprünge mehr.

Der Dow Jones rutschte sogar knapp ins Minus und ging um 0,04 Prozent tiefer bei 31.176,01 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-500 stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 3.853,07 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg etwas stärker um 0,55 Prozent auf 13.530,92 Zähler.

Überraschend gute Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft und besser als erwartet ausgefallene Kennzahlen vom Arbeits- und Immobilienmarkt der USA konnten die Kurse nicht entscheiden stützen. Demnach hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Jänner unerwartet stark aufgehellt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) stieg von 9,1 Punkten im Vormonat auf 26,5 Punkte, während Volkswirte im Schnitt nur einen Zuwachs auf 11,8 Punkte erwartet hatten.

Zudem war bekannt geworden, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas gesunken ist. Außerdem hat sich der amerikanische Immobilienmarkt trotz Corona-Pandemie weiter solide entwickelt. Im Dezember sind sowohl die Baubeginne als auch die Genehmigungen für neue Häuser spürbar gestiegen.

Unterdessen nimmt auch die Berichtssaison der Unternehmen Fahrt auf und bewegte die Kurse teils stark. So büßten etwa die Aktien von United Airlines mehr als fünfeinhalb Prozent ein. Die angeschlagene Fluggesellschaft hat das Jahr 2021 zu einem Jahr des Übergangs erklärt und wird nach eigener Aussage erst 2023 wieder so profitabel sein wie vor der Corona-Krise.

Die Papiere des Aluminiumproduzenten Alcoa sackten um mehr als zwölf Prozent ab. Die Analysten der Bank of America bemängelten, dass das Unternehmen mit höheren Kosten rechne und Barmittel für Pensionsverpflichtungen aufwenden müsse.

Im Dow Jones stiegen dagegen die Aktien des Versicherers The Travelers um mehr als zweieinhalb Prozent. Der Gewinn je Aktie übertraf im Schlussquartal 2020 selbst die höchste der Analystenschätzungen.

Das Debüt des Luxus-Onlinemodehändler Mytheresa an der New Yorker Börse ist unterdessen gelungen. Der erste Kurs der US-Hinterlegungsscheine der niederländischen Muttergesellschaft MYT Netherlands belief sich auf 35,85 US-Dollar. Ausgegeben worden waren die Papiere an die Investoren zuvor für 26 Dollar je Anteilschein. Aus dem Handel gingen schließlich bei 31 Dollar.