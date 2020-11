Gegen 22.00 Uhr, am Ende der Börsensitzung in New York, halten die wichtigsten Indizes bei folgenden Ständen:

Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt Dow Jones Ind. 29.399,80 -21,12 -0,07 29.420,92 S & P 500 3.572,71 27,18 0,77 3.545,53 Nasdaq 11.786,43 232,58 2,01 11.553,86 Composite