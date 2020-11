Gegen 22.00 Uhr, am Ende der Börsensitzung in New York, halten die wichtigsten Indizes bei folgenden Ständen:

Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt Dow Jones Ind. 29.482,24 43,82 0,15 29.438,42 S & P 500 3.581,85 14,06 0,39 3.567,79 Nasdaq 11.904,71 103,11 0,87 11.801,60 Composite