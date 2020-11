Gegen 19.00 Uhr, am Ende der verkürzten Börsensitzung in New York nach dem "Thanksgiving"-Feiertag, halten die wichtigsten Indizes bei folgenden Ständen:

Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt Dow Jones Ind. 29.911,03 38,56 0,13 29.872,47 S & P 500 3.638,69 9,04 0,25 3.629,65 Nasdaq 12.205,85 111,44 0,92 12.094,40 Composite