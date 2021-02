Gegen 22.00 Uhr, am Ende der Börsensitzung in New York, halten die wichtigsten Indizes bei folgenden Ständen:

Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt Dow Jones Ind. 31 385,02 236,78 0,76 31 148,24 S & P 500 3 915,58 28,75 0,74 3 886,83 Nasdaq 13 987,64 131,34 0,95 13 856,30 Composite