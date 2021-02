Gegen 22.00 Uhr, am Ende der Börsensitzung in New York, halten die wichtigsten Indizes bei folgenden Ständen:

Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt Dow Jones Ind. 31 458,99 28,29 0,09 31 430,70 S & P 500 3 934,99 18,61 0,48 3 916,38 Nasdaq 14 095,47 69,70 0,50 14 025,77 Composite