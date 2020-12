US-Börsen setzen im Frühhandel Rekordkurs fort, Dow Jones plus 0,4%

Spekulationen auf ein noch größeres Corona-Konjunkturpaket treiben die Rekordrally weiter an

Die US-Börsen haben am Dienstag kurz nach Handelsbeginn befestigt notiert und damit den jüngsten Rekordkurs an der Wall Street fortgesetzt. Spekulationen auf ein noch größeres Corona-Konjunkturpaket treiben die Rekordrally weiter an. Gegen 15.45 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 120,54 Einheiten oder 0,40 Prozent auf 30.524,51 Zähler.

Der S&P-500 Index stieg um 0,44 Prozent auf 3.751,87 Zähler. Der Nasdaq Composite Index verbesserte sich um 0,46 Prozent auf 12 958,70 Einheiten.

Zu Wochenbeginn hatten die Anleger weltweit bereits gefeiert, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump doch noch seinen Widerstand gegen ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket in Höhe von rund 900 Milliarden US-Dollar aufgegeben hatte.

Alle wichtigen Aktienindizes an der Wall Street erreichten Rekordstände. Die US-Investmentbank Goldman Sachs erhöhte in Reaktion darauf ihre Wachstumsprognose für die weltgrößte Volkswirtschaft im ersten Quartal 2021 von drei auf fünf Prozent.

Mit der Forderung, dass die meisten US-Bürger eine einmalige Hilfszahlung von 2.000 Dollar pro Erwachsenem statt der in der Einigung festgeschriebenen 600 Dollar bekommen sollten, sorgte Trump nun für Hoffnungen auf weitere Unterstützungen.

Unternehmensseitig stachen am Dienstag die Aktien des Flugzeugbauers Boeing mit einem Plus von zwei Prozent heraus. Die Fluggesellschaft American Airlines führt ab dem heutigen Dienstag wieder reguläre Passagierflüge mit dem Krisenjet 737 Max durch.

Die Apple-Aktien markierten eine neue Bestmarke und gewannen weitere 0,4 Prozent. Mit einem Plus von rund 86 Prozent im bisherigen Jahresverlauf werden die Papiere des iPhone-Konzerns wohl auch 2020 an der Spitze des Dow Jones stehen. Bereits 2019 hatten sie um mehr als 80 Prozent zugelegt. Mittlerweile bringt es der Konzern damit an der Börse auf eine Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen Dollar.

Weitere Verluste erlitten hingegen die bis in den Dezember hinein extrem gut gelaufenen Anteilsscheine der Hersteller von Corona-Impfstoffen: Die in New York gelisteten Papiere der deutschen Vertreter Biontech und Curevac büßten 1,1 bzw. 6,1 Prozent ein.