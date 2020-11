US-Börsen starten in der Verlustzone, Dow aber vor sattem Monatsplus

Dow Jones steuert auf höchsten Monatsgewinn seit über 34 Jahren zu - Impfstoff-Nachrichten erneut im Fokus - S&P Global will Konkurrenten IHS Markit übernehmen

Die US-Börsen sind am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial stand gegen 16.00 Uhr mit einem Minus von 0,82 Prozent bei 29.664,23 Punkten. Für den marktbreiten S&P-500 ging es um 0,35 Prozent auf 3.625,68 Zähler nach unten. Der Nasdaq Composite gab vergleichsweise geringe 0,12 Prozent auf 12.190,77 Punkte nach.

Nachdem der Dow am vergangenen Dienstag erstmals in seiner Geschichte die 30.000-Punkte-Marke übersprungen hatte, bremste sich der Aufwärtstrend zuletzt etwas ein. Trotzdem war der November angesichts erster Erfolge in der Entwicklung eines Corona-Impfstoff und der Erleichterung über den Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen äußerst erfolgreich für den wohl bekanntesten Börsenindex der Welt. Mit einem Monatsplus von rund 13 Prozent steuert der Dow den größten Monatsgewinn seit fast 34 Jahren an. Im November hatte er zuletzt im Jahr 1928 so stark zugelegt.

Auch zu Beginn der neuen Handelswoche stehen Impfstoff-Nachrichten im Fokus. Die Papiere von Novavax gewannen kurz nach Handelsstart über 4 Prozent. Der Konzern hatte zuvor Verzögerungen bei der entscheidenden Studie für den eigenen Impfstoffkandidaten vermeldet. Am Freitag hatten die Aktien noch einen Kurssprung von über 20 Prozent hingelegt.

Unterdessen gab ein anderer Konzern im Impfstoff-Rennen bekannt, noch an diesem Montag eine Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU zu beantragen. Das Biotechnologieunternehmen Moderna wäre damit der erste Konzern der einen Antrag die Zulassung eines Covid-Impfstoffs bei der europäischen Arzneimittel-Agentur Ema stellt. Die Papiere von Moderna gewannen am Montag satte 16,1 Prozent.

Zu Wochenbeginn blicken die Anleger auch mit großem Interesse auch Neuigkeiten rund um Fusionen und Übernahmen. Bei den Finanzdaten-Anbietern S&P Global und IHS Markit bahnt sich eine milliardenschwere Übernahmen. Demzufolge will S&P Global seinen Konkurrenten um insgesamt 44 Milliarden US-Dollar kaufen. Während die Markit-Titel über 7 Prozent gewannen, legten die Titel von S&P Global um 2,1 Prozent zu.

Die Aktien des Bürochat-Anbieter Slack erreichten mit Zugewinnen von 3,3 Prozent ein neues Rekordhoch. Bereits in der Vorwoche war bekannt geworden, dass der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen Salesforce (minus 3,9 Prozent) Slack übernehmen will. Laut dem US-Sender CNBC rückt ein entsprechendes Übernahmeangebot näher.