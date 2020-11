US-Börsen starten mit Gewinnen, Impfstoffhoffnungen treiben an

Dow im Frühhandel 0,8 Prozent im Plus - Jetzt auch Astrazeneca mit positiven Impfstoffdaten

Die US-Börsen sind am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dow Jones stieg bis gegen 16 Uhr um 0,93 Prozent auf 29.534,95 Punkte. Der marktbreite S&P-500 legte 0,76 Prozent auf 3.584,65 Punkte zu. Der Nasdaq Composite gewann 0,73 Prozent auf 11.941,20 Punkte. Gestützt wurden die Märte zum Wochenstart von Nachrichten, die die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe untermauern.

Der von Biontech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff könnte in den USA im Fall einer Notfallzulassung einem Regierungsvertreter zufolge bereits ab dem 11. Dezember verfügbar sein. Der Impfstoff könne nach einer Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde FDA innerhalb von 24 Stunden an die Bundesstaaten geliefert werden, sagte ein für das Impfprogramm der US-Regierung zuständiger Vertreter im Gespräch mit CNN. Aktien von Biontech stiegen im Frühhandel um 3,18 Prozent, Pfizer-Atien notierten hingegen mit einem knappen Minus von 0,37 Prozent.

Mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca legte zudem am Montag ein weiteres Unternehmen positive Daten zu einem Corona-Impfstoff vor. Das Vakzin habe eine Wirksamkeit von im Mittel 70 Prozent gegen Covid-19, teilte das Unternehmen auf Basis von Zwischenergebnissen aus einer wichtigen Testphase mit.

Untermauert wurde die gute Börsenstimmung von Stimmungsindikatoren für die Wirtschaft. Die vom Markit-Institut in Umfragen ermittelten Einkaufsmanagerindizes für November waren besser als von Analysten erwartet ausgefallen.

Gut gesucht waren im Frühhandel Finanzwerte wie Goldman Sachs (plus 2,04 Prozent). Aktien von Ölwerten wie Chevron (plus 2,19 Prozent) oder Luftfahrtkonzernen wie Boeing (plus 2,44 Prozent) und American Airlines (plus 3,01 Prozent) dürften zudem von den Impfstoff-Hoffnungen besonders profitiert haben.