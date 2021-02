US-Börsen starten mit Gewinnen in den Handel

Indizes an der Wall Street gehen wieder auf Rekordjagd - Fülle an frischen Zahlen im Fokus

Nach einem lustlosen Handel am Vortag hat sich die Wall Street am Mittwoch wieder auf Rekordjagd begeben und ist höher in den Handel gestartet. Während US-Inflationsdaten weitgehend unbeachtet blieben, dürften Investoren erneut Zahlenvorlagen wichtiger Unternehmen ins Auge gefasst haben.

Der Dow Jones stieg gegen 15.50 Uhr um 0,32 Prozent auf 31.477,65 Zähler. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,35 Prozent auf 3.925,01 Punkte. Der Nasdaq Composite stieg um 0,50 Prozent auf 14.078,29 Einheiten.

Bis zuletzt dürften Börsianer die Hoffnung auf ein baldiges neues US-Konjunkturpaket neben der Aussicht auf ein noch lange niedriges Zinsniveau als breiten Pfeiler für weitere Zugewinne sehen. So hieß es von Marktbeobachtern, dass bei Aktien weiter zugegriffen werde, nicht zuletzt aus Sorge, "etwas zu verpassen".

Mit Blick auf die Einzelwerte setzte eine Fülle an frischen Zahlen Akzente am Markt. So stiegen die Wertpapiere des traditionsreichen Coca-Cola-Konzerns um 0,46 Prozent. Auf bereinigter Basis hatte der im Dow enthaltene Getränkehersteller mit seinem Gewinn die Erwartungen übertroffen.

Auch bei Under Armour war gar ein Plus von 9,60 Prozent zu sehen als Reaktion auf frische Zahlen. Der Quartalsausweis der General Motors kam dagegen verhalten an. Die Aktie gab um 5,17 Prozent nach.

Unter den Tech-Konzernen gab es bei Cisco nach einem am Vortag erreichten Kurshoch nun Kursverluste von mehr als vier Prozent. Die Quartalsergebnisse seien hier entsprechend den Experten-Erwartungen ausgefallen und brachten demnach kaum Neues.

Twitter schossen um 13,62 Prozent hinauf. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 28 Prozent auf rund 1,29 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn sprang von knapp 119 Millionen auf 222 Millionen Dollar. Jefferies-Analyst Brent Thill zeigte sich beeindruckt.

Die Titel des Fahrdienstvermittlers Lyft zogen um 8,59 Prozent hinauf, nachdem der Uber-Konkurrent seine Bücher geöffnet hatte. Die Titel von Uber kletterten im Sog um 3,96 Prozent.

Mattel verloren 4,08 Prozent. Der Hersteller von Spielzeug hatte ebenfalls Zahlen und zwar zum letzten Vierteljahr 2020 vorgelegt. Die Aktien des Branchenkollegen Hasbro reduzierten sich um 0,79 Prozent.