US-Börsen starten nach Arbeitsmarktbericht leicht im Plus

Dow knapp unter Rekordhochs 0,3 Prozent fester - Ölwerte nach OPEC-Beschluss gut gesucht

Die US-Börsen sind am Freitag nach dem mit Spannung erwarteten monatlichen Arbeitsmarktbericht mit einem kleinen Plus in den Handel gestartet. Der Dow Jones stieg bis kurz nach 16 Uhr um 0,34 Prozent auf 30.072,49 Punkte. Der Index nimmt nach seinen jüngsten Rekord damit einen Anlauf auf neue Höchststände.

Der marktbreite S&P-500 gewann 0,45 Prozent auf 3.683,33 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite legte 0,31 Prozent auf 12.415,56 Punkte zu.

Die um 14.30 Uhr MEZ von der Regierung veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für November waren zwar teilweise schlechter als erwartet ausgefallen, nährten damit Marktbeobachtern zufolge aber auch Hoffnungen auf weitere Konjunkturhilfspakete. Die Arbeitslosenquote ist wie von Analysten erwartet um 0,2 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent gesunken. Das gemeldete Stellenplus lag mit 245.000 aber deutlich unter der durchschnittlichen Prognose von 460.000 neu geschaffenen Jobs.

Gut gesucht waren im Frühhandel nach den jüngsten Beschlüssen der OPEC Aktien aus der Ölbranche. So fanden sich Chevron mit einem Plus von 2,33 Prozent an der Spitze im Dow. Die OPEC hatte sich mit ihren Verbündeten nach langwierigen Verhandlungen auf weitere Förderkürzungen ab Jänner geeinigt.

Im Fokus standen auch weiter Aktien von Unternehmen, die in der Entwicklung von Corona-Impfstoffen engagiert sind. An der Nasdaq büßten Moderna-Aktien trotz positiver Studiendaten zu ihrem Impfstoff im Frühhandel 2,75 Prozent ein. Allerdings hatten die Titel am Vortag rund zehn Prozent zugelegt.

Biontech fielen um 2,99 Prozent. Zuletzt gab es Nachrichten über Hindernisse in der Lieferkette für den zur Zulassung eingereichten Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer. Die Aktien von Pfizer zeigten sich mit einem Minus von 0,22 Prozent im Frühhandel nur wenig bewegt.