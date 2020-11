US-Börsen starten ohne klare Richtung, Dow nach Rekord im Minus

Dow Jones gibt nach Rekordständen am Vortag wieder leicht nach - Gewinnmitnahmen vor Thanksgiving-Feiertag

An den US-Börsen ist die jüngste Kursrally am Mittwoch im Frühhandel vorerst zum Stillstand gekommen. Der Dow Jones fiel bis knapp vor 16 Uhr um 0,56 Prozent auf 29.877,42 Punkte. Noch am Vortag hatte der Index angetrieben von den jüngsten Hoffnung auf Corona-Impfstoffe und der Aussicht auf eine geregelte Übergabe des Präsidentenamts erstmals die Hürde von 30.000 Punkten erreicht.

Der S&P-500 Index fiel um 0,37 Prozent auf 3.622,12 Punkte. Leicht nach oben ging es hingegen an der Nasdaq. Der Nasdaq Composite befestigte sich um 0,22 Prozent auf 12.063,66 Zähler.

Nach der jüngsten Kursrally dürften viele Anleger nun Gewinne mitnehmen, hieß es. Zudem dürften Investoren vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag verstärkt dazu neigen, Gewinne in Sicherheit zu bringen.

Die am Mittwoch gemeldeten Wirtschaftsdaten waren durchwachsen ausgefallen und brachten keine Richtungsimpulse für die Märkte. Bedingt durch den Feiertag am Donnerstag wurden einige Datenveröffentlichungen vergezogen, was für eine besonders große Zahl an Veröffentlichungen sorgte.

Die gemeldete Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der Vorwoche überraschend auf 778.000 Personen gestiegen. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang auf 730.000 Anträge erwartet. Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter waren hingegen im Oktober unerwartet stark um 1,3 Prozent gestiegen. Von diesem Indikator hatten sich Analysten Hinweise auf die Entwicklung der für die Wirtschaft besonders wichtigen vierten Quartal erwartet. Die gemeldete zweite Schätzung für das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal bestätigte unterdessen die erste Schätzung eines deutlichen Wachstums von annualisiert 33,1 Prozent zum Vorquartal.

Größere Kursausschläge gab es im Frühhandel in der zweiten Reihe: Papiere des Bekleidungshändlers Gap sackten nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen um gut 16 Prozent ab. Die Analysten von Morgan Stanley bemängelten sehr hohe Vertriebskosten, die auf den Gewinn gedrückt hatten. Allerdings hatte sich der Gap-Kurs in den vergangenen sieben Monaten vervierfacht.

Aktien des Landmaschinenherstellers Deere fielen im Frühhandel um 2,15 Prozent. Das Unternehmen aus dem Bundesstaat Illinois steigerte den Nettogewinn im vierten Geschäftsquartal um fast fünf Prozent. Aktien des PC- und Druckerherstellers HP Inc zogen nach Quartalszahlen um 5,47 Prozent an.